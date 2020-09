La familia de Manuela Chavero ha asegurado a laSexta que tras la detención del vecino de Monesterio este jueves a las 21:00 horas han pasado "toda la noche en vela esperando cada movimiento de la UCO".

Aseguran que el detenido, un hombre de 28 años, era conocido de la familia de toda la vida. Se trata de un vecino que reside en la misma calle donde vivía la desaparecida en el municipio de Monesterio, en Badajoz.

La hermana de Chavero, Emilia, se ha mostrado abatida en una entrevista en la cadena Cope en la que ha asegurado que conoce "perfectamente" al detenido: "Sospechabamos de este individuo desde el primer momento, era uno de mis principales sospechosos. Una persona violenta que estaba obsesionado con mi hermana".

"Jugaba al despiste, intentaba desviar lo que había sucedido hacia otras personas. Incluso hablé con él al mes de pasar lo de mi hermana, por eso no me miraba a los ojos... ¡madre mía! Ha dejado a toda una familia destrozada y a dos niños sin su madre", ha denunciado.

"Estamos esperando a que diga donde está"

En conversación con laSexta, los familiares explican que siempre habían tenido claro que el asesino estaba en el pueblo, en Monesterio, y que están viviendo momentos de gran angustia y nerviosismo. Para ellos estas horas son cruciales porque tienen que asumir que quizás se encuentre el cadáver de Manuela en las próximas horas. "Estamos esperando a que diga donde está", ha señalado en la Cope.

El acusado ha confesado los hechos a la Guardia Civil y se ha mostrado colaborador para poder hallar el cuerpo de la joven, desaparecida hace cuatro años. Los investigadores lo tenían en el punto de mira por los numerosos indicios que se acumulaban contra él.

"Mis padres no lo saben aún porque yo no quiero que lo sepan"

"Los investigadores nos llamaron a las nueve de la noche de ayer para decirnos que habían detenido a una persona. Al principio no nos querían decir quién era, pero yo insistí y me lo dijeron. Aún no ha hablado, hablará a lo largo del día. Estamos destrozados. Mis padres no lo saben aún porque yo no quiero que lo sepan", ha confesado.

Emilia ha asegurado que en la detención ha sido decisiva la carta anónima que recibió esta misma semana: "Se la pusimos en conocimiento de la UCO y ha sido un punto, ha servido para parte de la investigación". "La carta alentaba de que alguien vio algo o que alguien habló algo, porque claro a los cuatro años..., es que alguien vio algo y alguien ha dicho algo y ha llegado este golpe de suerte porque si no, este individuo no hubiera soltado prenda", ha señalado.

Cuatro años de búsqueda desesperada

Manuela Chavero desapareció en Monesterio (Badajoz) el día 5 de julio de 2016 en su domicilio de forma extraña. Su casa estaba abierta, la luz de la cocina encendida, la televisión puesta y el móvil y la cartera sobre la mesa; supuestamente estaba sola y tenía una reunión pendiente con una amiga.

Chavero tenía 42 años cuando desapareció, estaba divorciada y con dos hijos, y hacía tiempo mantenía una relación con un joven, la última persona con la que se intercambió varios mensajes y que estuvo en el punto de mira.

Su desaparición, sin signos de violencia, movilizó a todo el municipio para la búsqueda. Rastrearon varias zonas cercanas a su domicilio con un único objetivo: encontrar a Manuela.

Los investigadores han estudiado en estos cuatro años a más de 100 sospechosos y varios vehículos. Además, se han realizado numerosas batidas de voluntarios que no han llevado a ninguna pista.

Precisamente, a finales de agosto, la UCO y la Policía Científica volvieron a registrar el domicilio de Chavero. Los especialistas hicieron vídeos y fotos y tomaron medidas tanto en el interior como el exterior de la vivienda. Además, hicieron una especie de reconstrucción de los hechos, recreando y grabando el recorrido que podría haber hecho Chavero de haberse subido a un vehículo la noche de su desaparición.