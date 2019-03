La enfermera contagiada por ébola en Dallas se llama Nina Pham, una joven de 26 años

Se ha hecho pública la primera imagen de la enfermera contagiada de ébola en Estados Unidos. Nina Pham, de familia vietnamita, tiene 26 años y se sabe que se encuentra clínicamente estable. No se ha identificado ningún problema específico que hubiera podido suponer su contagio y por ello se investiga todo y no se descarta nada.

Tom Frieden, director del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, declara que "tenemos que considerar la posibilidad de que haya más casos, particularmente de trabajadores del sistema sanitario". Además, para él, "el enemigo aquí es el ébola, no es una persona, no es un país, no es un lugar, ni un hospital. Es un virus, un virus contra el que es muy difícil luchar".

De las 48 personas monitorizadas, ninguna presenta síntomas. El hospital confirma que la enfermera se infectó a pesar de que usó el equipo protector completo. En los próximos días ya han anunciado que se doblará la formación al personal sanitario para capacitarlos de cara a enfrentarse al virus.