La familia de Cabacas pide que se reactive la investigación de su muerte

Manuel y Josefina, padres de Íñigo Cabacas, y las abogadas de la familia, entre las que figura la letrada de la izquierda abertzale Jone Goirizelaia, han comparecido esta mañana a petición propia en el Parlamento Vasco para informar sobre el procedimiento judicial abierto por esta muerte y pedir la implicación de la Cámara. Además, Goirizelaia ha solicitado la creación una comisión de investigación en el seno del Parlamento Vasco, algo que ha respaldado EH Bildu.

Durante su intervención, Manuel Cabacas y también Goirizelaia han pedido que se aclare si ha existido un "pacto de silencio" entre los agentes y el anterior departamento de Seguridad, dirigido por el socialista Rodolfo Ares, sobre lo sucedido el 5 de abril de 2012 en Bilbao. "Se oye que hay un pacto de silencio. Pido a la comisión que lo investigue", ha afirmado Manuel Cabacas, quien ha reclamado "justicia" y que Beltrán de Heredia les "dé motivos" para que no pierdan la "confianza" en ella, porque, según ha dicho, empiezan "a dudar".

Cabacas resultó mortalmente herido el 5 de abril de 2012 por el impacto de una pelota de goma lanzada por la Ertzaintza tras un partido del Athletic contra el Schalke 04. Tras su muerte se inició una investigación judicial que aún esta en fase de instrucción y en la que por el momento no hay ningún imputado. El padre de Cabacas ha dicho no compartir la decisión de "desvincular" a los agentes y ha pedido a Beltrán de Heredia que no utilice el nombre de su hijo para "enviarle recados a la izquierda abertzale".

El actual Departamento de Seguridad ha "desvinculado" de sus funciones operativas a seis ertzainas que participaron en la operación en la que resultó mortalmente herido el joven al haber sido identificados por las grabaciones difundidas por el diario Gara. En esas conversaciones, los agentes que acudieron al callejón de María Díaz de Haro de Bilbao donde resultó herido Cabacas describían a su superior que la situación estaba controlada, pero éste les ordenó desde comisaría que entraran "con todo" en la zona.

Los representantes de todos los grupos políticos han mostrado su solidaridad a la familia y su deseo de que se esclarezca lo sucedido. Además, el parlamentario del PNV Iñigo Iturrate ha asegurado que su formación no va a contribuir a "ningún manto de silencio", si es que ha existido.