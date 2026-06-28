La familia de Antonio sigue buscando al responsable de su atropello mortal seis meses después: "Hay que cerrar la herida"

El contexto El pasado 3 de diciembre, Antonio fue atropellado en el garaje de su casa por un conductor que se dio a la fuga y sigue sin haber sido identificado.

La vida de Blanca Sánchez y su familia cambió drásticamente el 3 de diciembre de 2025, cuando su padre Antonio fue atropellado por un conductor que huyó en su propio garaje. Antonio fue encontrado al final de la rampa por un vecino, envuelto en un charco de sangre. Aunque fue rescatado con vida, murió un mes después sin salir de la UCI. La familia ha estado buscando al responsable, confiando en que cualquier detalle podría ser clave. A pesar de las circunstancias, la investigación sigue abierta y han presentado un atestado al juzgado, esperando cerrar la herida de esta tragedia.

Aunque hayan pasado seis meses, la vida de Blanca Sánchez y su familia se rompió la mañana del 3 de diciembre de 2025, día en el que su padre Antonio fue atropellado por un conductor que se dio a la fuga en su propio garaje y sigue sin ser encontrado.

Esa misma mañana, el cuerpo de Antonio apareció al final de la rampa. Según las pesquisas, debió de caer al suelo unos metros más abajo después del impacto. Quien lo encontró minutos después del incidente fue un vecino, cuando Antonio ya estaba envuelto en un charco de sangre.

"Él subió hasta arriba, se encontró con otro vehículo que lo arrastró hacia abajo. Es lo que a nosotros nos dice que el bastón, que las llaves estén aquí", relata su hija. A pesar de rescatarlo con vida, pero inconsciente, Antonio murió un mes después sin poder salir de la UCI. Desde entonces, en su familia no han dejado de poner carteles y de pedir ayuda porque confían en que cualquier detalle podría cambiarlo todo.

"Teniendo en cuenta que es un día laboral a una hora punta, resulta muy extraño. Y teniendo en cuenta que es un garaje con mas de 50 vehículos, las posibilidades de alguien haya visto algo debe ser muchas", comenta Francisco Javier Duro, abogado de la familia.

"Hay que cerrar la herida y sabiendo que hay una persona que sigue con su vida mientras a nosotros nos la ha cambiado por completo. Tienes una sensación de injusticia...", señala Blanca. Porque quien lo atropelló lo dejo tirado en el suelo y sin poder pedir auxilio. "No vas por una carretera y notas un golpe, sino que es un lugar muy estrecho. Es imposible que no te hayas dado cuenta de que te has llevado por delante a una persona", añade el letrado.

Según relata Blanca, Antonio estuvo 15 minutos herido muerto de frío. Seis meses después, la Policía mantiene abierta la investigación. De momento, ha presentado un primer atestado al juzgado. La familia no pierde la esperanza. Porque, aunque nadie les devuelva a Antonio con vida, quieren encontrar al responsable les permitiría cerrar esa herida.

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