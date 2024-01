Los Gutiérrez Ayuso son tres: Ángeles, la hermana mayor, Amelia y Pepe. Los tres, víctimas del crimen de Morata de Tajuña, en Madrid. Ángeles mantenía una relación sentimental, a través de las redes, con un supuesto militar del ejército de EEUU. Su hermana Amelia también. Los vecinos del municipio aseguran que la familia llevaba un tiempo pidiendo dinero prestado que enviaban, explican, a sus amantes.

Ángeles llegó a decirles que les devolvería el doble de la cantidad que les pedía prestada porque iba a cobrar una herencia. "A mí me llegaron a pedir seis 1.000 euros y que luego me darían 12.000 cuando cobraran la herencia", confiesa el propietario de uno de los locales de Morata de Tajuña. "Las han estado engañando durante mucho tiempo", comentaba otra vecina cercana a los hermanos.

El rostro del gran amor de Amelia puede que a alguien le suene. Es Wesley Clark, un general retirado del ejército de EEUU. Su imagen es de una de las que más roban los estafadores del amor. En Facebook, acumula centenares de cuentas falsas. En el caso de Ángeles, la mayor, conoció a su supuesto novio a través de esta red social. Desde un perfil falso, le escribió un comentario en una de sus fotografías pidiéndole su número de teléfono para poder iniciar una conversación. "Me asombró la increíble belleza con la que Dios te creó. Si no te importa quiero que me agregues como amigo", se puede leer en uno de los comentarios en una publicación. Tras intercambiar varios mensajes, Ángeles accede y le facilita su número.

En realidad, quien hay tras esos mensajes es un timador. Alguien que ha creado un perfil falso robando fotos de otra persona. De hecho, en redes se pueden encontrar varias cuentas con esas mismas fotografías. Cada una, con diferentes datos.