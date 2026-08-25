Atragantamiento y paro cardiaco: las autopsias de los hombres hallados muertos en León confirman que no hay indicios de violencia

Los detalles Según fuentes cercanas a la investigación, todo parece indicar que uno de ellos falleció por atragantamiento y el otro habría sufrido un paro cardiaco al intentar socorrerle.

La autopsia preliminar de los dos hombres hallados muertos en Veguellina de Órbigo revela que las causas fueron atragantamiento y fallo cardíaco. La Subdelegación del Gobierno de León confirma que no hay indicios de muertes violentas. La Guardia Civil investiga el caso de estos hombres, de 57 y 59 años, encontrados sin signos de violencia visibles frente a la casa de uno de ellos. Se sospecha que uno murió por atragantamiento y el otro al intentar auxiliarle, sufrió una insuficiencia cardíaca. Las muertes podrían estar relacionadas con sustancias ingeridas previamente. Ambos eran amigos y vecinos de la localidad.

Atragantamiento y fallo cardíaco: esas son las causas de la muerte de los dos hombres encontrados en la madrugada del domingo en la localidad leonesa de Veguellina de Órbigo, según la autopsia preliminar. La Subdelegación del Gobierno de León ha indicado que el examen confirma que no hay ningún indicio de que se traten de muertes violentas.

La investigación de la Guardia Civil trata de esclarecer la muerte de dos hombres de 57 y 59 años cuyos cuerpos fueron hallados sin presentar signos de violencia aparentes. Fueron encontrados este domingo, pasadas las seis de la madrugada, en la calle Santa Teresa de Veguellina de Órbigo.

Los cuerpos estaban frente a la casa de uno de ellos, que fue el último lugar donde se les había visto con vida a primera hora de la madrugada de este domingo.

Según fuentes cercanas a la investigación, todo parece indicar que uno de ellos, de 57 años, habría fallecido después de sufrir un episodio de atragantamiento. Su amigo, de 59 años, habría tratado de auxiliarle, sufriendo con ello una insuficiencia cardiaca que habría provocado su muerte.

Esta es la principal hipótesis y, a la espera de confirmar este aspecto con el resultado de los exámenes toxicológicos, la muerte parece estar relacionada con las sustancias previamente ingeridas por ambos.

El alcalde de Veguellina de Órbigo (León) José Luis Acebes, ha confirmado a 'EFE' que los dos hombres eran vecinos de la localidad y tenían una relación de amistad sin conflictos conocidos entre ellos.

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