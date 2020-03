Se acabó el misterio. La Fiscalía considera que no se incurrió en delito durante el sorteo de la Lotería de Navidad de 2019 y ordena el archivo de la causa.

Según el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso laSexta, Loterías y Apuestas del Estado siguió el procedimiento habitual. Así que no, no se cometió ninguna irregularidad por parte de los operarios que manipularon los bombos. Y no, no habrá que repetir el sorteo de Navidad.

Pero, ¿qué ocurrió entonces el día del sorteo? Loterías del Estado explicó que 'la bola del misterio' era una que se había quedado enganchada en un paraguas (dispositivo que se utiliza para colgar las liras dispuestas para volcarlas a la tolva) y que por eso el trabajador tuvo que introducirla con la mano dentro del bombo, siguiendo el protocolo indicado.

"Una vez que se había hecho una primera revisión por personal del departamento de sorteos y se había retirado el segundo paraguas, dos personas, Sandra Ramos y María Jesús Rubio (cuyas declaraciones constan adjuntadas) observan que se había quedado enganchada una bola en uno de los paraguas y avisan inmediatamente al personal presente detrás del escenario, que a su vez lo pone en conocimiento de los encargado de SELAE. Uno de ellos extrae la bola y se la entrega a otro operario del sorteo que estaba en el escenario, quien, a su vez la cedió a otro que la introdujo en el bombo", explica la fiscal en el escrito.

La polémica surgió por un vídeo difundido en redes sociales el día del Sorteo de Navidad. El vídeo muestra cómo uno de los comisarios hace un gesto extraño ante la cámara cuando abre la tapa para que las bolas caigan desde la tolva al bombo.