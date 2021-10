La erupción volcánica continúa en La Palama. Recientemente se ha detectado una nueva fisura cerca del cono principal, pero de momento no hay de que preocuparse. Así lo ha confirmado David Calvo, portavoz del Instituto Volcanológico de Canarias, quien ha destacado en una entrevista en Al Rojo Vivo que no parece que se pueda convertir en un centro emisor. No obstante, "hay que vigilarla para ver su origen, si es un origen de una estilización del cono o material que desde abajo empieza a presionar", ha explicado el experto.

Calvo, quien ha especificado que el volcán "se mantiene constante dentro del alto nivel energético que tiene", también ha hecho referencia a las increíbles imágenes que acompañan estas líneas y que muestran una de las zonas más afectadas por la lava de la isla desde el aire.

"Son imponentes. La columna de ceniza es bestial y la fuente de lava tiene una actividad bastante importante con las coladas que llenan la fajana y la siguen alimentando con muchísima facilidad", ha detallado.

En las comentadas imágenes tomadas por un dron, se ve cómo la lava rodea las casas, sepulta las plataneras y adquiere ya un tono más viscoso. Pese a que por fuera la lava ha generado en muchos casos una costra dura y tiene aspecto de estar fría, por dentro es un líquido fluido e incandescente que puede estar a unos 800 o 900 grados centígrados.