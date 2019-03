La expareja de Piedad declara ante el Juez por su desaparición en Mataró

Un mes y tres días sin noticias de Piedad les han hecho perder la esperanza. Su madre y su hermana sospecharon desde el primer día de Javi, su expareja y el padre de sus dos hijas.

Sospecha que comparten los mossos, ahora declarará ante el juez. La madre de Piedad Moya, la mujer de 44 años desaparecida el pasado 4 de abril en Mataró (Barcelona), ha explicado que la ex pareja de ésta la acosaba de forma constante, y también a una de sus dos hijas, por lo que la familia sospecha de que él está detrás de la desaparición.

La madre ha explicado que el día en el que se perdió la pista de Piedad habían quedado para que le ayudara a arreglarse, pero que finalmente la hija no apareció. "No le dio tiempo. Se ve que alguien la llamó y algo le diría sobre su hija y se fue a la calle Valencia, y de allí ya no se la ha vuelto a ver más", se lamentaba la familiar.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado domingo a un hombre de nacionalidad marroquí, de 46 años de edad, con el que la mujer había estado relacionada sentimentalmente.

La madre ha apuntado las sospechas sobre el hombre detenido ya que además de a Piedad, acosaba a la hija mayor de ésta. "A la niña la acosaba también, no le dejaba salir a ninguna parte, porque no quería que nadie se arrimara a ella. Por eso siempre venían las peleas, las discusiones... por la niña, porque no la dejaba tranquila", recuerda la madre de Piedad.

Al parecer, y según la versión de la familia, el exmarido llegó a ir al lugar de trabajo de Piedad para amenazarla "y lo tuvieron que echar de allí", ha añadido la madre. La familia ha hecho un llamamiento popular a través de las redes sociales para buscarla el próximo domingo. La búsqueda se llevará a cabo el próximo domingo a partir de las 9 horas y los voluntarios partirán de la iglesia María Auxiliadora del barrio de Cerdanyola de Mataró, desde donde iniciarán el registro a partir de la riera de Argentona.