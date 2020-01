Está acusado de someter a su pareja a un extremo maltrato físico y psicológico. Este jueves se ha sentado en el banquillo, en la Audiencia Provincial de Valencia. Se trata de un hombre de 36 años de Xàtiva. Él lo ha negado todo ante el juez, pero el relato de la fiscalía describe unos hechos estremecedores.

Según apunta 'La Información', este hombre se enfrenta a 20 años de prisión por dos delitos de agresión sexual, malos tratos habituales, amenazas, coacciones e injurias. Su entonces pareja asegura que estaba sometida a continuas violaciones y que incluso llegó a partirle dos palos de escoba en la espalda a base de golpes.

"Tenía que tener sexo con él quisiera o no, aunque estuviera llorando", aseguró la víctima, que relata el infierno que vivió en 2015: ella fue sometida a una operación médica y el agresor la obligó a tener sexo a pesar de que tenía todavía los puntos de sutura.

El acusado, mientras la violaba a base de golpes, le decía que "no servía ni para follar": "Mira lo que te tengo que hacer por no dejarme". "Gorda, no sirves para nada, muerta de hambre", era otra de las muchas frases que tenía que soportar en casa, según la acusación.

Según la Fiscalía, ya en 2017, cuando la pareja había roto su relación, el acusado la golpeo en la cabeza, la encerró en una casa y le requisó las llaves de su casa y del coche por negarse ella a tener sexo con él. También la amenazó de muerte diciéndole que "la sacaría con los pies por delante".

A pesar de las evidencias, el acusado se reafirmó en el juicio en negar los hechos denunciados: "Nunca la he tocado".