La estrella del porno August Ames se suicida tras ser acosada por negarse a rodar con un actor gay "por seguridad"

August Ames, de 23 años, fue encontrada en su casa de California ahorcada. La actriz se negó a rodar una escena con un actor que había hecho porno gay "por seguridad".

"Cualquier intérprete femenina que me reemplace mañana para @EroticaXNews , que sepa que estáis rodando con un chico que ha hecho también porno gay. Menuda mierda. ¿Realmente los agentes no se dan cuenta de a quién representan? Hago mis deberes para mi cuerpo", escribía la actriz en Twitter. Desde entonces, no ha parado de recibir insultos a través de las redes sociales. La han tachado de homófoba y muchos usuarios comenzaron a hacerle bullying.

Según han contado sus amigos a Hollywood Life, a pesar de que se defendía de los comentarios, este acoso le hizo entrar en depresión. "No soy homófoba. La mayoría de las actrices no ruedan con chicos que han hecho porno gay, por seguridad. Y así es como soy yo. Tan sólo no quiero poner en riesgo mi cuerpo, no sé lo que hacen en su vida privada". Y aún más: "¿Cómo voy a ser homófoba si me atraen las mujeres. No querer tener sexo con hombres gays no es homófobo: ellos tampoco quieren tener sexo conmigo, así que chao", respondía August Ames.

Su marido, Kevin Moore, ha contado a 'The Sun' que está devastado por la pérdida de su mujer. "Fue la persona más amable que he conocido y significada todo para mí". Ahora, el director de cine ha pedido que se respete la privacidad de la familia.