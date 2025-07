El foco de la Justicia, una carta demoledora y la entrega de Daniel: la semana más dura de Juana Rivas

Pese a seguir en el ojo del huracán y convertirse en uno de los casos más polémicos de la última década, la batalla judicial entre Juana Rivas y su expareja, Francesco Arcuri, comenzó hace más de 15 años, cuando el italiano fue denunciado por malos tratos y castigado con tres meses de prisión por "lesiones en el ámbito familiar".

Este viernes la familia cerraba una nueva etapa tras la criticada entrega del pequeño a Arcuri, que tiene la custodia del menor desde 2019. La jornada ha estado marcada por el hermetismo y la privacidad con la que los progenitores del afectado han tratado el asunto. La expareja ha llegado a los Juzgados de La Caleta con total discreción para preservar la intimidad de su hijo, lugar en el que el italiano ha conseguido la vuelta de Daniel. Ambos volverán juntos a Italia después de que una larga y tensa semana en la que Rivas ha recibido una larga cola de malas noticias.

El pasado lunes comenzaba la rueda, cuando el Tribunal Constitucional rechazaba por unanimidad las medidas cautelares que evitarían la entrega del niño tan solo un día después. Pese a ser una decisión irrevocable, la familia española de Daniel intentó por todos los medios paralizar el intercambio y pedir al Ministerio de Justicia interferir en el proceso, incluso el propio afectado, que aseguró que tenía "miedo" de volver con su padre. En este contexto, el hermano mayor, Gabriel, se querelló contra su padre pidiendo medidas cautelares.

En principio, la entrega estaba prevista para el martes, sin embargo, un circo mediático, nervios y un clima de tensión entre los progenitores obligaron a la jueza a que aplazara el intercambio para este viernes. Los psicólogos que acompañan al menor aseguran que este no quiere abandonar a su madre: "Me va a matar como vuelva. ¡No puedo, no puedo! Son muchos años que intento estar aquí y no me deja, no me deja en paz". El 18 de septiembre empezará en Italia el juicio penal en el que Arcuri será juzgado por presunto maltrato "grave y habitual" a sus dos hijos.

"Confío en que lo condenen"

Entre varapalo y varapalo, Juana, que huyó de Italia en 2016 con sus dos hijos, recibía otra flecha judicial. La Audiencia de Granada decidía imputarla por sustracción de menores, maltrato habitual y lesiones en el ámbito familiar tras permanecer junto a Daniel en Granada desde diciembre. Por su parte, Gabriel escribió cartas a la ministra de Juventud e Infancia, a la ONU, Amnistía Internacional y Save the Children pidiendo ayuda para su hermano.

"Confío en que lo condenen porque la Fiscalía aporta muchas pruebas irrefutables, necesitamos justicia", señaló en referencia al proceso italiano, por el cual Arcuri será juzgado el 18 de septiembre por presunto maltrato "grave y habitual" a sus dos hijos.

"Teme por su vida"

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, afirmaba que en el informe de la psicóloga que acompañaba al hijo menor de Rivas, el niño confesaba que "teme por su vida". "Se constata que el niño no se quiere ir", ha explicado Rego en una entrevista en 'Cadena Ser' tras conocer esta decisión, mientras ha lamentado "haber llegado a este punto". Asimismo, la ministra cree que es "de sentido común" que se celebrara antes el juicio a Arcuri que la entrega.