Así, el servicio diurno de los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes acabará antes de su hora habitual en Nochebuena, y se mantendrá el servicio nocturno sin circulares ni metrobúhos.

Horarios de Nochebuena y Navidad

El día 24 de diciembre, Nochebuena, las líneas diurnas de la EMT terminan su servicio antes de lo habitual, programando su última salida de cabeceras entre las 20:30 h y las 20:45 h, dependiendo de la línea, excepto H1 y líneas especiales, indica la nota del Ayuntamiento.

El servicio nocturno de autobuses (búhos) también será diferentre en la noche del 24 al 25 de diciembre, incluyendo el servicio de la línea Exprés Aeropuerto.

El 25 de diciembre, día de la Navidad el inicio del servicio para la mayor parte de la red será entre las 7:15 y las 8:00 h, según la línea.

El Metro en Nochebuena finaliza a las 21:30 y en Navidad la apertura se retrasa a las 8:00.

Horario de los búhos de la EMT

Líneas N1 a la N26: habrá un autobús por línea entre las 22:00 h y las 7:00 h con salidas de Cibeles y Alonso Martínez a las: 22:00, 23:30, 1:00, 2:30, 4:00, 5:30 y 7:00 h.

N28 (Moncloa-Aravaca): realizará las salidas 20 minutos más tarde sobre el horario establecido para las cabeceras de Cibeles, a las 22:20, 23:50, 1:20, 2:50, 4:20 y 5:50 h. El intervalo de paso está calculado en 90 minutos para todas las líneas nocturnas.

Horarios de Nochevieja y Año Nuevo

El horario del Metro no cambia en Nochevieja, pero el 1 de enero las estaciones no abrirán hasta las 7 de la mañana.

Eso sí, conviene saber que el 31 de diciembre, y a petición de la Policía Municipal, los trenes no efectuarán parada ni se podrá acceder a la estación de Sol el día 31 de diciembre a partir de las 20:40, lo cual afecta también a las líneas C-3 y C-4 de Cercanías.

En cuanto a las líneas de Cercanías, el día 24 de diciembre de 2022 el servicio de trenes terminará antes de los horarios habituales y tanto el 25 de diciembre como el 1 de enero de 2023, los trenes comenzarán a circular más tarde.

En Nochevieja el servicio de trenes terminará antes de los horarios habituales y, además, la estación de Sol permanecerá cerrada a partir de las 20:40 horas, con motivo de las campanadas de fin de año. Los trenes de las líneas C-3 y C-4 no efectuarán parada en esta estación a partir de esa hora.

En cuanto al Cercanías, el día 24 de diciembre de 2022 el servicio de trenes terminará antes de los horarios habituales y tanto el 25 de diciembre como el 1 de enero de 2023, los trenes comenzarán a circular más tarde.

En la EMT, en Nochevieja, la mayoría de las líneas municipales han programado sus últimas salidas desde cabecera entre las 21:30 y las 21:45 h., excepto H1, líneas especiales y rutas a los cementerios.

El horario de los búhos en Nochevieja empezará a las 22:30 y terminará a las 7:00 h con una frecuencia de 45 minutos desde el inicio del servicio a las 00:00 h, de 30-45 minutos de 0:00 a 1:00 h y de 25 minutos desde la 1:00 h a fin de servicio, anota el Ayuntamiento de Madrid.

Al igual que el 25 de diciembre, el 1 de enero el servicio para la mayor parte de la red será entre las 7:15 y las 8:00 h, según la línea.

Por cierto, que las líneas universitarias E, F, G y U no prestan servicio tampoco en esos días, pues no lo hacen desde el 22 diciembre hasta el 8 de enero, ambos inclusive, al no haber clases.

Exprés Aeropuerto

El autobús del aeropuerto también sufre cambios en sus horarios.

El servicio diurno de esta línea (Atocha-Aeropuerto) tiene programado su último viaje el día de Nochebuena a las 20:45 h desde Atocha y a las 20:30 desde Aeropuerto T4. El primer servicio del día 25 de diciembre circulará a las 7:45 h desde Atocha y también a las 7:45 h desde la T4 de Barajas.

El servicio nocturno (Cibeles-Aeropuerto) comenzará a las 22:00 h en Nochebuena desde Cibeles y se prolongará hasta las 7:00 h del día de Navidad, con un intervalo de paso de 90 minutos. Desde la T4, la línea empieza a funcionar a las 22:40 h y termina a las 6:10 h. El día de Navidad, el servicio diurno de esta línea arranca a las 7:45 h desde ambas cabeceras.

El 31 de diciembre, la ruta hacia el aeropuerto realizará el último viaje a las 21:30 h desde la T4 del Aeropuerto y a las 21:45 h desde el intercambiador de Atocha. Su servicio nocturno se iniciará ese día en ambas cabeceras a las 22:30 h y finalizará a las 7:00 h en Cibeles y a las 6:45 h en la cabecera de Atocha. La frecuencia de paso está fijada en 35-45 minutos.