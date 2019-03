Esto es lo que comen los pacientes en hospitales públicos: Alberto Chicote retrata la malnutrición en los centros de salud

El chef Alberto Chicote conoce el menú que se sirve en los hospitales públicos en ¿Te lo vas a comer? Como destino, el programa se traslada al hospital gallego de Barbanza, un centro comarcal de la provincia de A Coruña, uno de los centros que ha recibido varias denuncias de familiares y pacientes.

Chicote busca a los responsables: la empresa que se encarga de la cocina, cuya gestión está externalizada, no les atiende. Sin embargo, consigue hablar con el jefe de cocina y con el gerente de la cocina que logran echar balones fuera.

Además, el chef entrevista a Salvador Mariño-Ageitos, gerente ejecutivo del hospital, un alto cargo del centro al que Alberto Chicote pone contra las cuerdas.

¿Te lo vas a comer? también se traslada a Jaén a un complejo hospitalario que tiene tres hospitales donde las denuncias las lanzan los propios trabajadores. En ellas se observa pescado en mal estado, fruta podrida o trozos de pollo llenos de vísceras de sangre. Los trabajadores aseguran que si no fuera por ellos que echan para atrás esta comida en mal estado, estaría llegando a los pacientes.

La investigación en este caso gira en torno a la calidad de la materia prima por lo que Chicote pide explicaciones a la empresa que gestiona la materia prima y a la dirección del hospital. Sin embargo, la única cita que consigue es chef es con la bromatóloga del centro.

No todo son malas experiencias. ¿Te lo vas a comer? es testigo de que hay hospitales en los que pacientes, familiares y trabajadores no tienen quejas, que son la gran mayoría de los centros del país.