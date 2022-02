Una de la hipótesis que se tiene en cuenta en el caso de Esther López es que la joven fuera atropellada en su regreso a casa. Al respecto se pronunció el médico forense José Cabrera. "Que una persona que muere por un accidente de tráfico no tenga fracturas es extraordinariamente raro, pero puede ocurrir, sobre todo si quien te atropella es una furgoneta plana de morro", indicó en Más Vale Tarde. "Puede haber hemorragias internas por el golpe contra el abdomen, de esas hemorragias morir, y que no haya fracturas, ni siquiera lesiones externas", añadió. "A mí me huele que aquí hay un atropello, no sabemos si accidental o a propósito", concluyó.