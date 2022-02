Las hipótesis sobre la muerte de la joven

La causa de la muerte de Esther López fue un shock hipovolémico, no obstante, se desconoce todavía qué pudo producirlo. Sobre el fallecimiento de la joven hay tres hipótesis.

La primera hipótesis es que fue atropellada. El lugar donde apareció su cuerpo se encuentra en el camino de vuelta a su casa y en una zona peligrosa. Quizá regresaba andando y sufrió un atropello fortuito. El cadáver llevaba el abrigo y contaba con todas sus pertenencias, algo que reforzaría esta tesis. La Guardia Civil valora esta posibilidad, de hecho, un equipo experto en reconstruir accidentes de tráfico analizó la zona.

La segunda hipótesis es la de muerte natural. Se contempla que Esther pudiera haber sufrido algún problema de salud mientras regresaba a su casa. Cabe destacar que su cuerpo no presenta traumatismos externos y que, por ahora, no hay detenidos al no existir pruebas contra nadie.

El tercer planteamiento es el de una muerte violenta. Esta posibilidad podría contemplar un traslado del cadáver, ya que el cuerpo no estaba en el arcén, sino en la cuneta.