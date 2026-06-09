Estas fueron las notas de corte para entrar en Psicología para el curso 2025-2026

Examen en la Universidad de Maó, en Menorca, en el contexto de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), en 2026

Las universidades públicas españolas empiezan esta semana a publicar las notas de los exámenes de acceso (PAU) de los estudiantes recién egresados de Bachillerato. Estas fueron las notas de corte de Psicología el curso pasado.

Hay quien tiene claro su futuro y otros que todavía tienen que decidir hacia dónde tirar. En ambos casos, los nervios se adueñan de todos los alumnos que ya han hecho sus pruebas de acceso a la universidad (PAU) y que esperan impacientes a conocer sus resultados. Las notas de la PAU de este año, al menos los de la primera convocatoria de las comunidades autónomas que ya han terminado el proceso —Castilla-La Mancha y Cataluña están todavía en plena semana de exámenes—, están a punto de empezar a publicarse y son muchos los que cruzan los dedos para que les dé como para entrar en sus estudios preferidos.

Una de las opciones de miles de estudiantes cada año es la carrera de Psicología, una opción que si bien tiene un gran número de graduados arrepentidos es más vocacional que pragmática: "Prefiero una vida con menos lujos pero ayudando a la gente", respondían el año pasado a laSexta algunos de los alumnos que se preparaban los exámenes de la PAU. ¿Pero dónde es más difícil entrar a estudiar Psicología?

Las notas de corte marcan el punto a partir del cual en un determinado curso han sido admitidos los alumnos. Es una cifra coyuntural, que depende cada año del número de estudiantes que solicita una plaza en una carrera en una universidad en concreto, pero puede servir para hacerse una idea de a partir de qué nota, aproximadamente, uno puede llegar a entrar en la carrera.

Así pues, estas fueron las notas de corte para entrar en Psicología después de los exámenes de la PAU del año pasado, es decir, a partir de estas notas los alumnos pudieron cursar sus estudios de Psicología en las siguientes universidades:

Doble grado en Psicología y Logopedia → Universidad de Málaga: 12,06

Grado en Psicología → Universidad de Sevilla: 11,83

Grado en Psicología → Universidad de Córdoba: 11,64

Grado en Psicología → Universidad de Extremadura: 11,64

Grado en Psicología → Universidad de Oviedo: 11,56

Grado en Psicología → Universidad de Cádiz: 11,52

Grado en Psicología → Universidad de Granada: 11,40

Grado en Psicología → Universidad de Málaga: 11,06

Grado en Psicología → Universidad de Santiago de Compostela: 11,02

Grado en Psicología → Universidad Miguel Hernández de Elche y Universitat de València: 10,85

Grado en Psicología → Universidad de Salamanca: 10,77

Grado en Psicología → Universidad de Castilla-La Mancha: 10,75

Grado en Psicología → Universidad Autónoma de Madrid: 10,74

Grado en Psicología → Universidad Rey Juan Carlos: 10,61

Doble grado en Psicología y Logopedia → Universidad Complutense de Madrid: 10,6

Grado en Psicología → Universidad Pública de Navarra: 10,6

Grado en Psicología → Universidad de País Vasco: 10,40

Grado en Psicología → Universidad Jaume I de Castellón: 10,29

Grado en Psicología → Universidad de Huelva: 10,13

Grado en Psicología → Universidad de Burgos: 10,12

Grado en Psicología → Universidad de Murcia y Almería: 10,07

Grado en Psicología → Universidad de Jaén: 10,02

Grado en Psicología → Universidad de Barcelona: 9,93

Grado en Psicología → Universidad Autónoma de Barcelona: 9,89

Grado en Psicología → Universidad de Alcalá de Henares: 9,81

Grado en Psicología → Universidad de Girona: 9,68

Grado en Psicología → Universidad de Lleida: 9,55

Grado en Psicología → Universidad Rovira i Virgili: 9,52

Grado en Psicología → Universidad de Zaragoza: 9,25

Grado en Psicología → Universidad de las Illes Balears: 9,20

Grado en Psicología → Universidad de La Laguna: 9,19

Grado en Psicología → Universidad de Vic: 6,8

Grado en Psicología → Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros de la Universidad Complutense de Madrid: 5,01

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