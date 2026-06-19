La espectacular operación policial contra uno de los mayores supermercados de la droga de Palma: 200 agentes y siete casas derrumbadas

Más de 200 agentes de policía han entrado en Son Banya, uno de los mayores supermercados de la droga de Palma de Mallorca, donde se han producido detenciones, incautaciones y siete casas han sido derrumbadas.

En Palma de Mallorca ha tenido lugar un despliegue de más de 200 agentes de policía para cerrar el supermercado de la droga de Son Banya, uno de los más conocidos de la isla.

Las espectaculares imágenes proporcionadas por la Policía Nacional muestran carreras sobre el terreno e incluso el derrumbe de varias casas que se usaban expresamente para la venta de la droga.

Estos inmuebles, levantados sin autorización, se utilizaban como centros de distribución de cocaína, hachís y heroína. Se trata de una zona en la que opera el clan de 'La Paca', 'El Ico' o 'La Guapi', considerados los mayores narcotraficantes de Palma.

En la operación se han incautado todo tipo de sustancias y se han encontrado algunos anuncios en los que se mostraban 'ofertas' en droga a propósito del Mundial.

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