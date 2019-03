España es el único país europeo en el que las víctimas de la talidomida no van a recibir ayudas

España es el único país europeo en el que las víctimas de la talidomida no van a recibir una indemnización. El abogado de las víctimas trabaja contra reloj para presentar un recurso ante el Supremo contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid suspendiendo el pago de los 204 millones que reclamaban a la farmaceútica alemana. También,han pedido una reunión con el Fiscal General del Estado.

Alemania concede 7.000 euros al mes en indemnizaciones. Inglaterra e Italia 4.000 euros al mes y España nada. Es lo que recibe un afectado por talidomida dependiendo del país en el que haya nacido.

También nos superan Autralia, Japón, Suecia, Holanda, Irlanda, Brasil... España está a la cola en el mapa del horror de la talidomida. La causante de estas malformaciones que les hace depender de familiares y amigos. Ana María del Cura,una de las afectadas por la talidomida ha declarado: "Rabia, desolación, pena porque es una pena saber que estamos en un país donde ni la Justicia funciona."

"La familia de mi padre no llevó muy bien que yo no me hubiera muerto." Llevan muchos años sin brazos ni piernas y la talidomida sigue provocando otras secuelas.

No entienden la sentencia que anula la condena al laboratorio Grünenthal a indemnizar a las víctimas españolas. Pero esto no queda aquí. El abogado de la FUndación AVITE, Ignacio Martínez ha confirmado que:"Vamos a presentar un recurso de casación en el Tribunal Supremo lo más rápido posible.

Trabajan a contra-reloj porque tienen veinte días hábiles para presentar el recurso de casación."Vamos a seguir luchando. No nos va a parar nadie. Nosotros ya estamos acostumbrados a la adversidad y vamos a seguir, si no luchamos ya hemos perdido," ha declarado otro de los afectados.

Tras conocer la sentencia, la farmacéutica dijo que todas las víctimas pueden seguir beneficiándose de las ayudas de su fundación. José Luis Prados, afectado por la talidomida ha afirmado: "Es mentira porque nosotros hemos pedido acceder a esas indemnizaciones y nos piden que demostremos que nuestras madres tomaron talidomida y 50 años después no tenemos las recetas para demostrar que lo tomaron."

Otro de los afectados ha confirmado que es mentira: "Yo he pedido esas ayudas a Cotergan y tengo el papel de que no. Te piden el frasco. ¿Quién tiene el frasco? Cómo iba a saber eso mi madre, no se lo habría tomado."

Con urgencia, los afectados pedirán una reunión con el fiscal general del Estado.