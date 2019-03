España, el mayor exportador mundial de vino en 2014

El 5% del vino del mundo se cría en el mar de viñas de Castilla La Mancha. La enorme cosecha que se consiguió el año pasado nos situó por primera vez en el principal productor y exportador mundial. A precio de saldo, porque en la Mancha, el vino a granel sigue siendo nuestro producto estrella, sobre todo, en Francia.

Así lo explica Pedro Alcolea, vicepresidente de ASAJA Ciudad Real, "el vino francés Made in Spain, Francia lo compraba a un euro y lo vendía a 1.37" “Somos lo que más vino a granel vendemos de calidad, pero me gustaría más que fuéramos los primeros en embotellado", comenta José Luis Casado, enólogo. La espectacular cosecha del 2014 no se repetirá este año.

Aunque la uva es buena, la sequía combinada con varias olas de calor pueden reducir hasta un 25% la cosecha. En Cataluña, en cambio, el tiempo ha sido más piadoso. Joan prueba el trabajo de todo un año satisfecho porque las lluvias de agosto han mejorado in extremis la maduración.

Con tanto vino español a granel en los mercados internacionales, le preocupa no poder aupar más el precio de sus botellasJoan Sansó, responsable de la vid 'Unió de Pagesos', asegura que "el bajo precoi del vino a granel manchego arrastra a la baja los precios del vino con indicación de origen".

Por eso, años de menos producción como este son también una oportunidad para apostar por la calidad frente a la cantidad, y no meterlo todo en la barrica. Porque hoy por hoy,el precio medio de litro español exportado sigue por los suelos: apenas un euro con diez céntimos.