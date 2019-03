Enfermo de hepatitis C: "No me creo nada hasta que no lo tenga en mis manos"

A la espera de un trasplante de hígado, Saturnino cree que el ‘Sovaldi’ es su única opción. “No puedo tomar ningún otro medicamento y es que yo no estoy pidiendo caridad, yo estoy pidiendo que me traten, que me curen, y seguir mi vida”, explica Saturnino.

Pero de momento no quiere hacerse ilusiones con el anuncio de Ana Mato. “Vamos a ser uno de los primeros países de Europa que introduzcan ese medicamento y a partir del uno de octubre en principio, con total seguridad podrán disponer los médicos de ese medicamento”, asegura Ana Mato.

“Yo esto ya me lo tomo todo con cautela, no me creo nada hasta que no lo tenga en mis manos”, afirma Saturnino. Han sido muchas decepciones, dicen los afectados, y una espera demasiado larga.

“Estoy al límite, entonces yo tengo toda la carne en el asador con esta medicación, pero como yo, muchísima gente más que depende de ella”, asevera Raquel, otra paciente. Por eso, desde las asociaciones piden calma, pero aseguran que seguirán movilizándose hasta conseguir que el fármaco llegue a todos los afectados, sin restricciones ni diferencias entre comunidades autónomas.