Una enfermera denuncia a un médico por acoso sexual en un hospital de Bizkaia

Un médico ha sido denunciado por acoso sexual a una enfermera en el hospital privado de San Juan de Dios, en Bizkaia, donde trabajaba. El hospital, al conocer la querella interpuesta en octubre de 2018 por la auxiliar de enfermería, encargó una investigación a una empresa externa.

La investigación finalmente concluyó que el médico había utilizado "términos impropios y excesos verbales" con la enfermera por lo que se procedió a su despido. El informe además recoge "la existencia de declaraciones inaceptables en el ámbito laboral", y desde el Hospital consideran que estas actitudes representan una falta "grave" e "incompatible con los principios y valores del centro".

El hospital ha pedido "prudencia y respeto", señalando que los hechos están en fase de instrucción judicial, al mismo tiempo que ha destacado su disposición a colaborar con la Justicia. Sin embargo, el abogado de la víctima, David Sáinz de Rozas, ha criticado que el centro de salud no esté dispuesto a facilitar el informe de prevención a la demandante, para poder aportarlo al proceso judicial.

Además, Sáinz de Rozas ha denunciado que el médico continúa teniendo "un vínculo mercantil, no laboral" con el Hospital San Juan de Dios, puesto que sigue pasando consulta en un centro dependiente de dicho hospital, aunque desconocer su función. También ha explicado que el director del centro de salud se acogió a su derecho a no declarar, alegando que no había tiempo para preparar su testimonio.