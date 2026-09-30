Encuentran larvas de gusano en el arroz de un comedor escolar de Albolote (Granada)

Los detalles El departamento de calidad de la empresa encargada del cáterin ha pedido disculpas a las familias de este centro y ha activado su protocolo de alerta para investigar los hechos, una inspección y repaso de lo ocurrido que ha trasladado tanto a las familias como a la Junta de Andalucía.

Las familias de un colegio en Albolote, Granada, han denunciado la presencia de larvas de gusano en el arroz del comedor escolar, incidente registrado por un alumno el 18 de septiembre. La situación ha generado preocupación entre los padres y reabierto el debate sobre la calidad de la comida, ya que incidentes similares se han reportado en Córdoba y Málaga. La empresa de cáterin ha pedido disculpas y activado su protocolo de alerta para investigar los hechos, presentando a la Junta de Andalucía información sobre la procedencia y distribución del arroz. Tras una inspección sanitaria, se concluyó que la empresa aplicó correctamente buenas prácticas de higiene. La Junta ha seguido los pasos establecidos para subsanar lo ocurrido y continuar con el servicio.

Las familias de un colegio de Albolote (Granada) han denunciado que encontraron larvas de gusano en el plato de arroz del comedor escolar, una incidencia trasladada a la Junta de Andalucía y a la empresa de cáterin que ha revisado su departamento de calidad.

El hecho, captado por el reloj con cámara de uno de los alumnos del CEIP Tinar, se produjo en el servicio de comedor el pasado 18 de septiembre. En esa jornada, cuando se sirvió arroz, uno de los alumnos encontró larvas en la comida que se sirve mediante el sistema de 'línea fría'. Según ha adelantado el periódico Ideal de Granada, el incidente ha escandalizado a las familias que recurren al servicio de comedor y ha reabierto un debate sobre la calidad de la comida que se sirve ya que recientemente habrían aparecido también gusanos en la comida en otros centros de Córdoba y Málaga.

El departamento de calidad de la empresa encargada del cáterin ha pedido disculpas a las familias de este centro y ha activado su protocolo de alerta para investigar los hechos, una inspección y repaso de lo ocurrido que ha trasladado tanto a las familias como a la Junta.

Para demostrar la "inocuidad alimentaria" de su trabajo, han presentado a la Junta información sobre la procedencia de la materia prima, un arroz integral, la producción del plato de comida y los pasos desde que se preparó en una cocina central de Málaga, el 14 de septiembre, hasta que se sirvió en Granada, ya el 18. El informe aporta un registro de rutas de distribución a las diferentes provincias de la producción de arroz, que no solo se sirvió en Albolote, el control de temperatura de equipos de refrigeración o el diseño del menú.

Fuentes de la Junta han explicado a EFE que se han seguido los pasos establecidos, con un informe de la empresa y una subsanación de lo ocurrido para continuar con el servicio. Tras la denuncia de la asociación de madres y padres, la empresa encargada de este cáterin escolar se sometió a una inspección sanitaria con la comida que sirvió en el CEIP Fuentenueva, otro colegio de Granada, el pasado día 25. El resultado, según ha detallado la empresa en un documento al que ha tenido acceso EFE, concluye la correcta aplicación de buenas prácticas de higiene por parte de la firma de cáterin.

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