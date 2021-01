Raquel Romo, enfermera de Urgencias del Hospital de Málaga, ha hecho un llamamiento desesperado a que tomemos conciencia de la gravedad de la situación provocada por el coronavirus, que está provocando que mueran "padres, madres, hermanos", y que muchos de ellos lo hagan "solos, sin ver a su familia".

"Esto es grave cuando a ti te toca. Cuando no te toca, no existe. A mí me gustaría que las personas que dicen eso vinieran ahí dentro donde estoy yo y vieran que se mueren padres, madres, hermanos y mucha gente no ve a su familia, se muere sola", ha manifestado Romo.

Además, la sanitaria ha reconocido que empieza a estar "cansada" por la situación. "Cuando ya no hay más sitio te preguntas qué hacer con un paciente o dónde ponerlo. Y hay momentos en que hay elegir quién vive y eso es muy duro, pero es así", ha expresado entre lágrimas.

Precisamente, Andalucía ha superado este sábado su récord de nuevos casos positivos con cerca de 7.900 en las últimas 24 horas y tiene el número más alto de pacientes en UCI en lo que va de pandemia.

Además, la Comunidad ha notificado 69 muertes en las últimas horas y ha alcanzado la cifra de 4.533 hospitalizados en la Comunidad por coronavirus tras sumar 33 pacientes en un día.

Cádiz es la provincia que más positivos ha registrado en esta jornada, con 1.702, además de ser la que ha notificado más fallecidos: 19.