El reivindicativo llamamiento de Ada Colau: "No tenemos miedo, no nos van a doblegar. Creemos en la paz y en los DDHH"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha destacado que el mensaje de la manifestación ha sido "clarísimo", el de la defensa de la paz, y con un protagonista absoluto, la sociedad, aunque se hayan exhibido otros símbolos que ha considerado como "legítimos".

Colau, en declaraciones a los medios finalizada la masiva manifestación de Barcelona, se ha pronunciado en estos términos después de que algunos colectivos independentistas hayan querido politizar la concentración.

La alcaldesa de Barcelona ha señalado que el mensaje de esta manifestación ha sido "clarísimo", ya que la gente "ha salido en favor de la paz, para decir que no tenemos miedo y que estamos juntos contra la política del terror".

Además, Colau ha recordado que la cabecera de la manifestación, que ha sido consensuada, ha tenido un protagonista absoluto, la sociedad, en homenaje a la labor que realizaron cuerpos de seguridad, servicios de emergencia, vecinos o comerciantes, entre otros.

No obstante, ha precisado que en una manifestación de estas dimensiones, y en una sociedad plural y democrática, es "legítimo" que las personas vayan con sus símbolos: "En una democracia hay libertad de expresión y no pasa nada porque haya otros mensajes", ha dicho la alcaldesa, aunque ha insistido de nuevo en que el mensaje principal ha sido "clarísimo", el de la paz.

Colau ha querido agradecer el apoyo de las personas que han venido del resto del Estado para solidarizarse con los barceloneses y, una vez, más ha loado la actitud "ejemplar" de la sociedad que "ha dicho que no tenemos miedo, que no vamos a cambiar, no nos van a doblegar y Barcelona va a ser más cosmopolita y más abierta que nunca en valores como la convivencia y la diversidad"