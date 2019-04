Limitar el consumo de alcohol en hoteles y aviones: las medidas del Govern de Baleares contra el "turismo de borrachera"

En Baleares están hartos del turismo incívico, del turismo de borrachera. Los residentes aseguran que es imposible seguir viviendo así. Para acabar con esto, el Govern limitará el consumo de alcohol en los hoteles del "todo incluido". Y no solo eso, también proponen limitar el consumo de alcohol en los aviones, por seguridad.

La directora general de turismo del Govern de Baleares, Pilar Carbonell ha señalado que "llegan muy borrachos a los destinos, incluso dan problemas dentro de los aviones. Se va a prohibir la venta de alcohol pero también que se pueda consumir, que si alguien lleva sus propias botellas tampoco pueda hacerlo".

Estas son algunas de las medidas de la próxima ley de turismo de Baleares. Tras muchas reuniones con hoteleros, comerciantes y alcaldes, pide más refuerzos de policía y guardias civiles porque no dan abasto. De esta forma se pretende acabar con las peleas y agresiones. De hecho, Magaluf ha sido calificada como "zona de guerra" para el rotativo inglés 'The Sun', algo que daña y mucho la imagen de los turistas según el gobierno británico, como el fraude de las denuncias falsas por intoxicaciones alimentarias.

Ante esta situación, Londres se ha puesto manos a la obra para frenar estos timos, donde no era necesaria ninguna prueba. El ministro de Justicia británico Michael Gove ha dicho que no las van a tolerar. Incluso, Theresa May, primera ministra británica, ha asegurado, según The Mail, que se ha acabado el vacío legal.

Así, quieren cambiar la ley y abaratar la vía judicial para que demandar no sea un calvario para los hosteleros españoles, quienes ya han pagado 60 millones de euros en indemnizaciones. Se acabaron las vacaciones gratis para los turistas británicos.