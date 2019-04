Gobierno y PP de Madrid afean la conducta del alcalde de Alcorcón por culpar a Ada Colau de los atentados

DIJO QUE COLAU "ALLANÓ EL RECORRIDO" A LOS TERRORISTA

"El comportamiento de todas las autoridades ha sido ejemplar. Me siento muy orgulloso. Toda España está con Cataluña", ha dicho el portavoz del Gobierno, Méndez de Vigo, que no entiende, en alusión al alcalde de Alcorcón, que alguien no lo vea así. "Si no es así se equivoca". El PP de Madrid también se ha desmarcado de las declaraciones de David Pérez.