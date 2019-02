El extraño caso que investigan los Mossos: una mujer denuncia una violación a escasos metros de un cadáver estrangulado

Estaba en una discoteca de la playa de la Barceloneta apurando las últimas horas de fiesta cuando, según denuncia la víctima, sufrió una violación. Sucedió el domingo a primera hora, entre las 6:00 y las 8:00 de la mañana. Los Mossos investigan el caso y revisan las cámaras de seguridad de la zona en busca del presunto violador.

Un terrible suceso que se produjo horas después de que los Mossos localizaran un cadáver a tan solo 26 metros de distancia, muy cerca de otra discoteca. Era el cuerpo de una mujer de 50 años y tenía tres bridas alrededor de su cuello. Según los Mossos podría haber sido un suicidio.

"A pesar de que es algo extraño, yo he visto pocos casos de suicidio a través del autoestrangulamiento. Sí que es verdad que la propia utilización de la brida, prácticamente no tiene retorno, una vez has estirado, te ha comprimido la garganta", explica el periodista Carlos Quílez.

La mañana de este lunes,

los forenses ya están analizando el cadáver y sus conclusiones, ayudarán a entender cuáles han sido las casusas de la muerte.