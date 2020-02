"Me niego y me he negado a solicitar ese permiso parental": con esas palabras comunicaba el profesor Pedro Reina a sus alumnos que consideraba "que era muchísimo más importante" pedirles permiso a ellos antes de impartir una 'charla'.

"He defendido vuestra libertad frente a la opresión", continuaba explicando el profesor ante la mirada de los jóvenes: "Ya está bien de que los políticos, los padres o los profesores pensemos que a vuestra edad no tenéis la máxima capacidad para pensar".

Reina ha asegurado ante las cámaras de laSexta que su decisión "ha sido una cuestión de decencia", porque para él el veto parental "es una barbarie, algo que no tiene ningún sentido".

La charla trataba sobre historia del arte, e iba dirigida a alumnos de 3º de la ESO, que apoyaron con aplausos y vítores el 'platón' de su profesor. "Aplaudieron porque el foco de la educación está en el alumnado, no en los políticos, en los padres ni en el profesorado", ha espetado.

La Consejería de Educación no ha abierto ningún expediente, al menos hasta que inspección educativa no elabore un informe sobre este acto de insumisión cuyo protagonista espera que se multiplique para que tan solo sea el primero de muchos.