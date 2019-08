La hija de Amaya tiene cubierta de pelo la espalda, los brazos y la frente. El vello apareció de repente en la pequeña de sólo 27 meses, en abril, mientras tomaba omeprazol, o eso creían. Ella asegura que le dijeron que podía ser un "problema hormonal".

La causa de esto fue una hipertricosis causada por la ingesta de omeprazol contaminado con minoxidil, un crecepelo. La madre apunta que lo peor fue no saber qué pasaba y las miradas de la gente: "La niña no habla pero sí se da cuenta de las miradas. No le gusta".

Otro afectado fue el bebé de Ángela, de 10 meses, a quién le pasó lo mismo. "Su cuerpo se llenó de pelo, toda la cara, la frente, todo lleno. Sentía impotencia de decir 'qué le pasa a mi hijo, por qué está así'".

Tras acudir a varios médicos, les retiraron el medicamento, y en julio llegó la confirmación. En realidad el jarabe que estaban tomando sus hijos contenía minoxidil, un medicamento para tratar la alopecia.

Son ya 17 niños, la mayoría bebés, afectados por hipertricosis: diez en Cantabria, 4 en Andalucía y 3 en la Comunidad Valenciana. Al bebé de Ángela ya se le ha empezado a caer el pelo y los dermatólogos les han dicho que puede tardar hasta seis meses. Pero la hija de Amaya no lo ha notado y están preocupadas por los futuros daños en los bebés.

"Como nunca se le ha dado a un bebé el pronóstico es indeterminado, no sabemos si a largo plazo nuestros hijos van a tener problemas", explica Ángela.