Ángela es madre de un niño afectado por hipertricosis provocada por el minoxidil, un fármaco contra la calvicie, vendido como omeoprazol, y explica en Al Rojo Vivo que el compuesto ha afectado el hígado de su bebé: "En cuanto me enteré de todo, a mi hijo le hice un hemograma completo. Salían todos los valores dentro de rango salvo el hígado, sufrió un poco de daño en el hígado".

La madre asegura que, aparte de crecerle el vello corporal, tuvo "eccemas por toda la espalda": "Tenía toda la espalda colorada con la piel levantada. Nada le calmaba, al contrario, le ponía crema y lloraba de escozor".

Ángela relata que empezó con el tratamiento en enero de 2019 y que el primer bote que le suministró "sí era omeoprazol", pero a partir de marzo, el medicamento era "incorrecto": estaba tomando minoxidil y fue a principios de abril cuando "le empezó a salir todo el pelo".

La madre acudía al pediatra alegando que el omeoprazol no surtía efecto y allí le recomendaban subir la dosis por lo que el niño ingestaba aún más cantidad de minoxidil. Fue en mayo cuando Ángela dejó de suministrar el medicamento: "Llámalo sexto sentido, cuando le estás dando tantos medicamentos lo lógico es darle omeoprazol y algo me dijo que se lo que tenía que quitar. Menos mal que no se lo di".

"Mi hijo tomaba todo minoxidil, no era omeoprazol contaminado. El que tenga algún problema de calvicie sabe que su solución es un 2% de minoxidil y el 98% del compuesto son otras cosas. Mi hijo ha tomado 100% minoxidil. Algo que se aplica vía atópica y mi hijo se lo ha tragado", lamenta.

Ángela asegura que van tomar acciones legales y pide al resto de padres afectados que se unan para "ir juntos de denunciar".