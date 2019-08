Nacho Vidal ha publicado un vídeo en su canal de Youtube en el que ha desmentido los recientes rumores de que ha sido contagiado con el VIH y ha criticado cómo los medios de comunicación, sin verificar la información, los han publicado como si fuese verdad.

Algo que, según el actor de cine adulto, ha afectado gravemente a su familia y a su imagen. Es por esto que ha decidido hablar claro y contar su historia.

"Nosotros nos hacemos 'tests' cada 15 o 20 días, de gonorrea, clamidia, sífilis, hepatitis, SIDA...", ha explicado. Cuando surgieron los rumores, Vidal se encontraba rodando varias escenas con una prueba que se había hecho hacía una semana y que demostraba que no sufría ninguna de estas enfermedades.

"Trabajé con estas chicas, pero yo me tenía que hacer otro test porque me venía a trabajar aquí a Colombia y quería tener uno reciente, fresco, después de haber trabajado con siete chicas", ha expresado el actor de cine adulto. "Quería venir sabiendo que estaba limpio", ha añadido.

Sin embargo, tras acabar la última escena con la séptima mujer, recibió una llamada de su secretaria diciéndole que había dado positivo en VIH en la prueba. Entonces, él decidió comunicárselo a las actrices con las que había rodado.

"¿Qué hago yo? En vez de ponerme a llorar, ponerme a chillar, ponerme triste, ponerme histérico... como sé dónde estoy trabajando desde hace 25 años y qué es lo que puede pasar y qué es lo que no va a pasar, automáticamente mi serenidad fue la de decir a mi secretaria que hiciera un mensaje genérico para todas las chicas con las cuales yo había trabajado y había tenido contacto", ha explicado.

Este decía: "A Nacho le ha salido positivo de VIH. Por favor, dejad de trabajar, haceros el 'test', entrad en cuarentena, no os acostéis con nadie hasta que sepáis que estáis bien". Según el actor, el mensaje fue enviado de manera instantánea a las actrices y, además, contactó con múltiples productores y agencias de Budapest (donde estaba grabando) para que paresen la industria.

Nacho Vidal esperó entonces a los resultados de los 'tests' de las chicas, que dieron en todos los casos negativo. Entonces, según ha expresado, muchas personas de la industria pornográfica "atacaron al personaje, atacaron a la persona y atacaron a la familia".

Una desinformación que se hizo viral

De repente, recibió una llamada de un periodista que le decía que iba a publicar una noticia sobre lo que le había pasado, que "había contraído el SIDA". "Yo le digo: 'No sé de dónde sacas tu información, pero es de muy mal gusto'", ha afirmado el actor.

Unas horas más tarde, le llamó una redactora de otro periódico distinto pidiéndole una entrevista en relación al hecho de que "había contraído SIDA". Como en ese momento se encontraba ocupado, no pudo responder a las preguntas. Entonces, la chica decidió contactar con la madre de Vidal. "Esa rata de periodista llamó al teléfono de mi mamá, que tiene 78 años y ese día, precisamente, entraba en quirófano", ha contado.

La mujer le explicó a la anciana que su hijo le había dicho que le llamase y le había dado su teléfono, algo que el actor ha desmentido, para que expresase "cómo se sentía al respecto de que su hijo tiene SIDA". "Mi madre, como ya está experimenta en este tema, le dijo: 'No, estás desvariando. Mi hijo no tiene nada'".

Un par de horas después de esa conversación, el primer periódico que había contactado con él publicó la noticia bajo el titular "Nacho Vidal contrae la enfermedad del SIDA". La periodista que lo llamó también decidió publicar la suya y muchos medios se hicieron eco de la información, presentada como verdadera, hasta convertirse en viral.

"Yo tengo tres hijos —ha explicado—. Estos niños ven la noticia en Internet, que fue un 'boom', y le dicen a mi hijo pequeño que su padre se iba a morir porque tenía SIDA". Vidal no había hablado con ellos, "porque no tenía nada que hablar", pero León, de nueve años, le contactó desesperado.

"Recibo un mensaje de mi hijo llorando diciendo: 'Papá, no te mueras. Por favor, no te mueras, papá'", ha recordado. El actor ha interpuesto una denuncia al primer periódico que publicó la noticia pidiendo dos millones de euros por daños. "El sufrimiento de ese hijo y el mal cuerpo que le dieron a mi madre, que entraba en quirófano a operarse ese día no se lo perdono", ha expresado Vidal.

Ante el silencio en Internet del actor, las redes sociales se llenaron personas criticándole. Además, una persona utilizó el mensaje que había enviado a las agencias para acusarle de "esconderse" y "no decir lo que tenía". Esto provocó todavía más odio, llegando a desear y celebrar su muerte.

El actor de cine adulto ha terminado el vídeo expresando que no ha contraído el virus y que lo demostrará haciéndose una prueba y subiendo las imágenes a su canal de Youtube.