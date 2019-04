'El Chicle' presumía entre sus vecinos de conocer el paradero de Diana Quer: "¡Qué sorpresa os vais a llevar!"

'El Chicle' alardeó con algunos vecinos sobre conocer el paradero de Diana Quer. Fanfarrón y mentiroso, así lo han definido quienes le conocían en una entrevista al diario 'La Razón'. Por eso, nadie le hizo caso cuando hablaba sobre la joven.

No pudo controlar sus formas ni siquiera tras mostrar a la Guardia Civil el pozo en el que escondió el cuerpo en la nave de Asados. "Con el coche no me pilláis, lo pongo a 250 kilómetros por hora", aseguró a los agentes.

Abuín siempre seguía el mismo 'modus operandi': jóvenes con características físicas similares, lugares aislados dónde asaltarlas y el uso de su propio coche para poder llevárselas.

Lo hizo también con su cuñada, a la que amenazó con un cuchillo y obligó a entrar en su coche para abusar de ella en un descampado. Así lo cuenta una de las hermanas de Rosario en 'El Mundo'.

'El Chicle' fue denunciado, pero el juicio quedó en nada por falta de pruebas. En ese momento, su mujer también le dió una coartada.

El caso se encuentra a la espera de nuevos registros y también de una reconstrucción con la participación de 'El Chicle'. A lo largo de esta semana se conocerán los resultados definitivos de la autopsia.