Borja volvía de trabajar una mañana de febrero de 2015 cuando presenció el atraco a una mujer en plena calle en Fuengirola, a la que dos sujetos golpeaban para robarle el bolso. El joven persiguió a uno de los ladrones para tratar de recuperarlo y, tras darle alcance, se produjo un forcejeo.

En ese momento, Borja le propinó dos puñetazos, al menos uno de ellos en la cabeza. Una hemorragia cerebral acabó con la vida del atracador dos días más tarde.

Así lo recoge el relato de hechos probados del Juzgado de lo Penal número 9 de Málaga, que ha condenado al joven a dos años de prisión por un delito de homicidio por imprudencia grave. El tribunal también ha decidido que tendrá que indemnizar a las hijas del fallecido con 180.000 euros.

Una decisión judicial que ha levantado el clamor popular: para algunos, Borja solo cumplía con su deber como ciudadano al auxiliar a la víctima de un atraco. Para otros, la violencia que empleó con el ladrón justifica la condena.

Más de 12.000 firmas de quienes defienden la actuación del joven piden ya su indulto. A este primer grupo se suma Vox: la formación de extrema derecha cree que el joven es "un héroe" y se ha erigido en defensora del condenado, hasta el punto de iniciar una recogida de fondos para ayudarle a pagar la responsabilidad civil y evitar así su ingreso en prisión.

Ya han recaudado 110.000 euros en donaciones anónimas y, aunque Borja inicialmente rechazó este dinero, finalmente lo aceptará a regañadientes, ya que al ser anónimas no se pueden devolver. Sin embargo, ha dejado claro que quiere que ese dinero vaya directamente a los Juzgados.

La sentencia descarta la legítima defensa

Frente a quienes defienden la actuación de Borja, la sentencia, aunque descarta que su conducta fuera "dolosa". Es decir, aunque el juzgado cree que Borja no actuó con la intención de causar la muerte del atracador, tampoco se defendía de una agresión ilegítima, sino que golpeó al fallecido cuando trataba de recuperar el bolso de la mujer.

Además, el fallo estima que si Borja, "en vez de decidir golpear a la víctima para recuperar el bolso hubiera decidido simplemente seguirla" y esperar a la Policía, la muerte del hombre "no se hubiera producido".

Entretanto, la Fiscalía ha emitido un informe en el que pide que Borja no entre en prisión, ya que no tiene antecedentes penales y la condena no supera los dos años de cárcel.