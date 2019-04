El bebé que viajaba en uno de los coches afectados por el kamikaze de Marbella salió ileso del golpe: "Es un milagro"

El vehículo en el que viajaba un matrimonio con su bebé, de sólo 12 meses, fue la principal víctima del kamikaze de Marbella: sufrió el mayor impacto. El conductor fue el primero en salir, envuelto en humo. Su mujer, que iba en el asiento del copiloto, está grave.

Sin embargo, el detenido fu directo a donde viajaba el bebé, situado en la parte trasera. Se perdieron durante unos segundos por la confusión, pero la grabación de un testigo muestra finalmente al padre sujetando al pequeño en brazos.

A pesar de la violencia del golpe, el bebé está ileso. La familia no se lo explica. "Es un milagro. No ha sufrido ningún rasguño, y no sabemos por qué. La violencia del golpe afectó a todo el coche, pero nadie lo sabe", cuenta el tío del pequeño.

Los padres salieron peor parados. La madre ha sido operada de la cadera y tiene daños en las vértebras. El padre también tuvo que ser ingresado con contusiones. El perro de la familia, en cambio no sobrevivió al golpe.

El juez ha mandado a la cárcel sin fianza al detenido, acusado de homicidio en grado de tentativa. Su compañero también está en prisión con fianza de 25.000 euros. El juez cree que intentaron deliberadamente atropellar a varias personas en la zona de Puerto Banús.