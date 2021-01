Este año, los Reyes Magos se enfrentan a una Navidad diferente. Si bien la Comunidad de Madrid, como el resto de regiones, ha tenido que cambiar sus tradiciones en la cabalgata, ello no ha quitado que Sus Majestades de Oriente aparezcan en la capital para cumplir los deseos de los niños. Y el alcalde de Madrid, Jesús Martínez-Almeida, así como Andrea Levy, delegada de Cultura, y Begoña Villacís, vicealcaldesa, estaban ahí para recibirlos.

En el vídeo superior se ve cómo los representantes bailan con los Reyes Magos y el resto de la comitiva que los acompañará en taxi durante su recorrido, que será retransmitido por la televisión pública para evitar aglomeraciones.

Estas imágenes llegan poco tiempo después de otra protagonizada por Almeida y Levy. En este caso, los miembros del Gobierno municipal despedían el 2020 patinando sobre hielo: "Let it goooo! Let it goooo!", tuiteaba la popular, en referencia a la película de animación Frozen. El alcalde del consistorio, por su parte, bromeaba con sus dificultades para mantener el equilibrio en la pista: "Menos mal que tengo otras aptitudes".