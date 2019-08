Defensa LGBT ha denunciado a través de su cuenta de Twitter la agresión homófoba a una pareja gay en el interior de un autobús en el sur de Gran Canaria.

Según ha podido saber laSexta, un hombre hizo un comentario machista sobre una mujer y cuando una pareja gay salió en su defensa, el agresor se dirigió hacia ellos con comentarios homófobos.

"No te equivoques, tengo dos hijos. Si no dice nada ella, no lo hagas tú. Te pego un puñetazo, pedazo de maricón. Te pego y voy a la cárcel", gritaba el hombre hacia la pareja. Tras este ataque, continuó diciendo "yo miro a las mujeres, no soy maricón".

A pesar de que varios viajeros le recriminaron su actitud, el agresor continuó gritando: "No soy un maltratador, me cago en dios, maricones. Vais a defender a la mujer esta, qué hijos de puta".