El celador que violó a cinco ancianas en una residencia asegura que "estaba dolido y enfadado" porque tenía que trabajar en Nochebuena

José Manuel, de 33 años, ha declarado como acusado de la violación y la agresión múltiple en una residencia de Arenys de Mar, en Barcelona.

Le ha dicho al juez que ese día estaba enfadado porque le hacían trabajar en Nochebuena: "Estaba dolido y enfadado, porque tenía muchos planes, no me sentó bien, sinceramente".

Sosegado, ha dicho que no se explica cómo pudo hacer lo que él mismo califica de barbaridad. Dice que estaba borracho y drogado y que no recuerda nada: "no sé si cómo llegué a trabajar".

El fiscal explica que golpeó a nueve mujeres de avanzada edad, una de ellas de 104 años. A cinco también las violó. Muchas estaban muy enfermas y una de ellas falleció a los pocos días.

El relato de los familiares es estremecedor. "Me encontré a mi madre con la cara hecha un mapa, pero no era un morado pequeño, era terrible", asegura un hombre. "Me encontré a una persona totalmente perdida y agarrada a una mesa. Tenía las manos blancas como cuando agarras algo muy fuerte", señala otra mujer.

Piden para él 79 años de cárcel por las cinco agresiones sexuales y por homicidio imprudente.