Ahora

Prisión Mas d'Enric

Detienen a un psicólogo de una cárcel de Tarragona por acoso sexual a compañeras del centro

Los detalles El detenido ya fue suspendido anteriormente de empleo y sueldo durante seis meses, después de que dos empleadas del centro le denunciaran por acoso sexual.

Prisión de Mas Enric, en el municipio de El Catllar.Prisión de Mas Enric, en el municipio de El Catllar.Agencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Los Mossos d’Equadra detuvieron el pasado día 10 de febrero a un psicólogo del centro penitenciario Mas d’Enric de El Catllar (Tarragona) por presunto acoso sexual a otras trabajadoras de la prisión.

Según ha adelantado 'Diari de Tarragona' y han confirmado a EFE fuentes policiales, el psicólogo ya fue suspendido anteriormente de empleo y sueldo durante seis meses, después de que dos empleadas del centro le denunciaran por acoso sexual. El hombre había vuelto a su puesto hacía pocas semanas.

El detenido está pendiente de pasar a disposición judicial y será entonces cuando el Departamento de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat de Cataluña decida qué medidas tomará con él.

De momento, la información que transmiten desde Justicia sobre lo ocurrido es escasa, amparándose en que existe una investigación abierta contra un trabajador del centro penitenciario ubicado en el término municipal de El Catllar hacia otras trabajadoras del mismo centro.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Varios heridos por caídas de árboles y trenes suspendidos en Cataluña por el temporal de viento y lluvia
  2. Ábalos y Koldo García comparecen en el Supremo para tratar las nulidades que piden sus defensas antes de su juicio
  3. PSOE y PP se unen en el Congreso para aprobar la ley de Junts contra la multirreincidencia
  4. 'Un paso al frente', el lema de Sumar, IU, Más Madrid y los Comuns para construir una alianza de izquierdas
  5. Jornadas de 12 horas, despidos baratos y límites al derecho a huelga: la reforma laboral de Milei que golpea a los argentinos
  6. Rosalía publica el videoclip de 'Sauvignon Blanc', con un coche en llamas y levitaciones en un desierto