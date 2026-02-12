Detienen a un psicólogo de una cárcel de Tarragona por acoso sexual a compañeras del centro

Prisión de Mas Enric, en el municipio de El Catllar.

Los Mossos d'Esquadra arrestaron el 10 de febrero a un psicólogo del centro penitenciario Mas d’Enric en El Catllar, Tarragona, por presunto acoso sexual a trabajadoras de la prisión. Según el 'Diari de Tarragona' y fuentes policiales confirmadas por EFE, el psicólogo había sido previamente suspendido de empleo y sueldo por seis meses tras denuncias de dos empleadas por acoso sexual. Había retomado su trabajo pocas semanas antes de su detención. El detenido está a la espera de pasar a disposición judicial, momento en el que la Generalitat de Cataluña decidirá qué medidas adoptar.

Los Mossos d’Equadra detuvieron el pasado día 10 de febrero a un psicólogo del centro penitenciario Mas d’Enric de El Catllar (Tarragona) por presunto acoso sexual a otras trabajadoras de la prisión.

Según ha adelantado 'Diari de Tarragona' y han confirmado a EFE fuentes policiales, el psicólogo ya fue suspendido anteriormente de empleo y sueldo durante seis meses, después de que dos empleadas del centro le denunciaran por acoso sexual. El hombre había vuelto a su puesto hacía pocas semanas.

El detenido está pendiente de pasar a disposición judicial y será entonces cuando el Departamento de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat de Cataluña decida qué medidas tomará con él.

De momento, la información que transmiten desde Justicia sobre lo ocurrido es escasa, amparándose en que existe una investigación abierta contra un trabajador del centro penitenciario ubicado en el término municipal de El Catllar hacia otras trabajadoras del mismo centro.

