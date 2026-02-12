Vida Nueva, el centro de Ciriza (Navarra) que promete crear "mujeres decentes" con trabajos forzosos, exorcismos y subvenciones públicas

¿Por qué es importante? Se promociona como un centro religioso de rehabilitación de adicciones y de salud mental, pero una investigación de 'Newtral' ha revelado y contrastado que emplea prácticas como encierros o exorcismos.

El centro evangélico Vida Nueva, ubicado en Navarra, se promociona como un centro de rehabilitación de adicciones y de salud mental, pero sus víctimas han denunciado que lo que les prometen es convertir a chicas jóvenes rebeldes en mujeres decentes y para ello utilizan prácticas como exorcismos o encierros. Esto es lo que ha destapado una investigación de 'Newtral.es' que ha podido hablar con varias mujeres que llevaban años viviendo en ese centro.

"El día que me dijeron que iba a hacer la liberación de los demonios me dijeron que iba a salir de mí el demonio de la desobediencia y de la homosexualidad. Me pusieron las manos encima y empezaron a hablar en otros idiomas"; "Nos decían que teníamos que ser sumisas al marido también referido al tema de relaciones sexuales y nos dijeron que sí, que básicamente no podíamos negarnos y teníamos que hacerlo y con alegría si era lo que el marido decidía", han relatado dos de las chicas.

Concretamente, el citado medio de comunicación ha contactado con cinco mujeres que ingresaron en el centro para desintoxicarse. Estas personas han manifestado que su modus operandi se basa en encierros en sótanos, castigos con limpiar y fregar durante días por llevar una camiseta de tirantes finos y, en los casos más extremos, exorcismos, todo con el objetivo de 'adecentarlas'.

Por otra parte, cuando esta organización ya las consideraba 'decentes' su objetivo era casarlas con hombres que también estaban ingresados en el centro, algo a lo que no se podían negar, ya que las amenazaban con no salir de allí nunca.

¿Quiénes dirigen Vida Nueva?

El matrimonio compuesto por L.N. y M.S. fundó en primer lugar la asociación cristiana Vida Nueva y, posteriormente, en el año 1985, crearon el centro en la localidad navarra de Ibero, aunque después lo trasladaron a Ciriza, su ubicación actual.

Para colmo, el centro cobra a las familias 200 euros al mes, pero es que, además, recauda porque las internas limpien en clínicas dentales y otros locales, es decir, que hacen negocio no solo por la residencia sino también explotándolas laboralmente.

No obstante, esta no es la única vía de financiación que tiene la organización. Según ha podido saber 'Newtral', este centro evangélico cobra dinero público: solo en 2025 recibió 172.000 euros del Ministerio de Trabajo y del Gobierno de Navarra y, además, reciben pacientes derivados de la sanidad pública. "No es un concierto como tal, es una sistematización. En Navarra que es un lugar pequeñito, algunos profesionales sanitarios, esto reconocido por el propio responsable de atención a salud mental de los pacientes, muchas veces se ofrece ante la posibilidad de ingresarte en un psiquiátrico que te vayas a este centro", ha explicado la periodista encargada de las averiguaciones, Noemí Trujillo.

Las explicaciones de Vida Nueva

Por su parte, un equipo de Más Vale Tarde ha podido contactar con Bernabé Blanco, portavoz del centro, quien ha negado tajantemente que se produzcan agresiones y también que haya trabajos forzados. "Dentro del proceso de rehabilitación, que consta de varias fases, uno es el de la reinserción en el que las personas aprenden a trabajar y ahí es donde está la parte del voluntariado", ha expresado Blanco.

Del mismo modo, en cuanto a los castigos para las personas que no cumplen las normas, ha indicado que "se utilizan muchas veces medidas disciplinarias para aquellas que chocan más con las normas". "Muchas veces, cuando la persona transgrede y traspasa la norma, sí que hay medidas disciplinarias, pero muchas veces esas medidas disciplinarias pueden llevar a que la persona abandone el centro. Es una ayuda para las personas", ha concluido.