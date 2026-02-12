El Gobierno de Castilla-La Mancha envía un ES-Alert en Cuenca por la crecida del Júcar, que puede llegar a 300 m3/s

Vista del caudal del río Júcar a su paso por la ciudad de Cuenca.

La alerta se ha enviado, a petición del Ayuntamiento de Cuenca, a las 12.30 horas, según ha indicado en una rueda de prensa el alcalde, Darío Dolz, que ha explicado que este mediodía el caudal del río superó los 190 metros cúbicos por segundo.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha lanzado este jueves un ES-Alert a los habitantes de Cuenca por la crecida del Júcar, que puede llegar a 300 m3/s. La oleada de borrascas que han azotado la Península en las últimas semanas han dejado los ríos al límite, motivo por el que es necesario extremar la precaución.

La alerta se ha enviado, a petición del Ayuntamiento de Cuenca, a las 12:30 horas, según ha indicado en una rueda de prensa el alcalde, Darío Dolz, que ha explicado que durante el mediodía el caudal del Júcar superó los 190 metros cúbicos por segundo.

Asimismo, ha indicado que el incremento del caudal se debe a la acumulación de agua en el pantano de La Toba, ubicado aguas arriba en la Serranía de Cuenca, que está desembalsando a razón de 75 metros cúbicos por segundo de agua, que ahora está llegando a la ciudad.

En este sentido, el regidor ha avanzado que se espera que el nivel máximo se alcance entre las 12:30 horas y las 14:00 horas, cuando el caudal del río supere 300 metros cúbicos por segundo.

Las localidades ribereñas del río Júcar afectadas son Cuenca, Palomera, Arcas, Villar de Olalla, Fuentenava de Jábaga, Villalba de la Sierra, Zarzuela y Portilla, entre otros, quienes han sido avisados del "riesgo de inundación en las proximidades del cauce del río Júcar por el posible incremento del nivel del río en las próximas horas".

Evitar zonas inundables

El mensaje enviado desde la Dirección del Pricam, al frente de la cual se encuentra la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ofrece también consejos prácticos a los ciudadanos para su protección, como evitar zonas inundables y respetar los cortes de tráficos en carreteras y caminos inundados. Asimismo, aconseja que, en el caso de que el agua llegue a zonas pobladas, subir siempre a los pisos altos y evitar sótanos y garajes.

Además, durante las últimas horas los medios activados por el Plan siguen actuando en las zonas afectadas por las inundaciones. Así, en Talavera de la Reina (Toledo) hay cuatro autobombas y personal del Infocam, así como una dotación de bomberos municipal.

En El Robledo (Ciudad Real) están actuando, ante las inundaciones, dos autobombas y dos retenes del Infocam, dos retroexcavadoras y dos camiones de Tragsa, además de una bomba de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

En la misma provincia, en localidades como El Torno, también se ha movilizado una retroexcavadora de Tragsa para la limpieza de barro y creación de diques; y en Alcoba la UME ha tenido que actuar para salvar a 120 ovejas que se encontraban en una finca inundada.

También, la UME está trabajando para facilitar accesos a explotaciones ganaderas y para la contención de inundaciones en municipios de la cuenca del Bullaque, en la provincia de Ciudad Real, como El Robledo, Pueblonuevo del Bullaque y Alcoba de los Montes, con 66 efectivos y 37 vehículos.

Cientos de incidencias

Desde la activación del Pricam, el pasado día 5 de febrero, se han contabilizado, hasta las 12:00 horas de este jueves, un total de 325 incidencias, la mayor parte de ellas en la provincia de Toledo y relacionadas con el aumento de caudales en ríos y arroyos, inundaciones y elevación de niveles freáticos, así como por desprendimientos de rocas y fachadas, provocadas por las intensas precipitaciones.

Desde este miércoles, el Pricam se encuentra activado en Fase de Emergencia, Situación Operativa 2, lo que implica la solicitud de medios extraordinarios no adscritos al Plan, en este caso la Unidad Militar de Emergencias (UME), que se encuentra trabajando en la provincia de Ciudad Real.

La evolución de los hechos, así como las incidencias que se produzcan y vayan llegando al Servicio de Emergencias 112, serán valoradas por la Dirección del Plan con el fin de ir adaptando el nivel de respuesta en cada momento.

La activación del Pricam se enmarca en la acción integral del Gobierno regional para, de forma coordinada y mediante optimización de los recursos, ofrecer una respuesta planificada ante cualquier situación de emergencia.

