Claudia recuerda el parto de su hija como un momento traumático. "Fue muy doloroso a nivel físico y emocional. Me ha costado un tiempo poder hablar de ello sin echarme a llorar", afirma la mujer, quien denuncia que sufrió violencia obstétrica.

Según dice, llevaba su plan de parto, pero no lo respetaron. Y tras más de 15 horas, le pidieron que no empujase: "Era lo que quería en ese momento, pero me dijeron que no lo hiciera. Lo que pasaba es que me estaban haciendo una episiotomía. Me cortaron el periné sin informarme y sin pedirme consentimiento", critica. El corte, que le dejó secuelas físicas y psicológicas, Sanidad solo aconseja hacerlo en situaciones muy específicas. Sin embargo, en España, en 2019, se practicó en el 26% de los partos, cuando lo recomendado es no sobrepasar el 15%.

Pero no fue lo único. Además, la mujer cuenta a laSexta que le realizaron la maniobra Kristeller, que no tiene evidencia científica: "Me apretaron el abdomen dos veces; me sentí violada, sentí un dolor físico y emocional", recuerda Claudia, que denuncia que no solo sufrió violencia física, sino también verbal.

Según un estudio, dos de cada tres mujeres en España han sufrido violencia obstétrica. En este sentido, Susana Fernández, miembro de la asociación 'El Parto es Nuestro' señala que "su sentimiento se puede asemejar psicológicamente al de haber sufrido un estrés postraumático".

Para tratar de evitar estas situaciones, el Ministerio de Igualdad ha anunciado que incluirá el término en la próxima reforma de la ley del aborto. Sin embargo, la Organización Médica Colegial asegura que no se ajusta a la realidad y que criminaliza a los profesionales, aunque la Asociación de Matronas difiere: defiende que sí existe y que la mujer debe estar informada y dar su consentimiento siempre. "Una vez se te ha dado la información de los pros y contras, ventajas y desventajas, tú has de tomar decisiones", defiende Isabel Castelló, vicepresidenta de la Asociación Española de Matrona.

Por su parte, Claudia volvió a casa con su hija sana tras dar a luz y ahora cuenta su caso para que ninguna mujer tenga que pasar por lo que ella pasó.