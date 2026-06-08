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Dos tiroteos y dos muertos en solo tres semanas: los vecinos de la Zona Franca de Barcelona viven atemorizados

Los detalles En lo que va de año ya son 30 los tiroteos en Cataluña, según sindicatos policiales, y cinco las víctimas mortales por arma de fuego.

Dos tiroteos y dos muertos en solo tres semanas: los vecinos de la Zona Franca de Barcelona viven atemorizados
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En solo tres semanas se han registrado dos asesinatos en la Zona Franca de Barcelona. Ambos en un tiroteo y en la misma calle, concretamente, en el interior de una manzana de pisos. Por ello, los vecinos denuncian vivir asustados. Y es que, según los sindicatos policiales, solo en lo que va de 2026 ya se han producido una treintena de tiroteos en Cataluña.

"No eran las 21:00 horas de la noche todavía y se escucharon como siete tiros de golpe". Así describe un vecino el suceso que se ha vivido en Zona Franca. Un tiroteo más, que se produce a plena luz del día, y en el que hay víctimas mortales.

"Veías a la persona respirando, pero que ya se iba a morir", recuerda otro testigo, pues este último altercado en la Zona Franca de Barcelona ha acabado en asesinato. Una persona ha muerto. "Los vecinos bajamos todos corriendo, porque escuchamos a la gente chillando y, cuando llegamos al portal, ya vimos al cuerpo en el suelo".

Ahora, los habitantes del bloque de edificios que da a la manzana interior donde se han dado las dos batallas a tiros están más que asustados. "Me da miedo, porque pasa un niño o cualquier persona y te pilla porque una bala se escapa", aseguran con pavor.

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Y es que es la segunda persona asesinada a tiros en esta calle en las últimas tres semanas. Hasta todavía podemos ver los restos y los daños que dejaron los disparos en algunos comercios. Porque no todas las balas alcanzaron a la víctima. "¡Se les escapan los tiros!", denuncia una mujer.

Muy cerca de allí, en Cornellà de Llobregat, también en Barcelona, ​​han presenciado otro altercado en un bar con una pistola de por medio. Según los Mossos, la pistola que usaron era de mentira. Quizás por ello en este caso no hubo ningún herido de gravedad.

Pero hay que destacar un dato: en lo que va de año ya son 30 los tiroteos en Cataluña, según sindicatos policiales, y cinco las víctimas mortales por arma de fuego.

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