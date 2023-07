No hay San Fermín sinencierros. Pero no hace falta correrlos, pues hay muchas otras actividades en su programa. De todos modo, hay quien se decanta por correrlos. Pero no todo el mundo puede hacerlo. Hay unas normas. Primero de todo ser mayor de edad y hacerlo de forma responsable y respetando siempre las indicaciones de la policía y los pastores, cumpliendo las normas.

En cualquier caso, el Ayuntamiento de Pamplona insiste en que el encierro "requiere serenidad, reflejos y excelente preparación física". También recomiendan escoger un tramo y no hacer todo el trayecto. De hacerlo es importante ir correctamente vestido (más allá de la ropa blanca y el pañuelo rojo) y no llevar objetos extra, como teléfonos o mochilas. También ser puntual: el acceso de corredores o corredoras al recorrido se cierra a las 7.30 (menos el día 7, el sábado y el domingo a las 7.15). Una vez se inicie el recorrido hay que avanzar el línea recta. Nunca se ha de citar a los toros, llamar su atención o tocarlos.

¿Y si no se quiere correr pero sí estar cerca de la zona? Siempre se puede ver desde el segundo vallado. Pero para eso hay que ir dos horas antes de que empiece el encierro. Es decir, si el encierro empieza a las 8:00 horas, habría que presentarse a las 6:00, pues la primera valla está reservada a corredores, personal médico y prensa. Cabe tener en cuenta que las calles del entorno se cierran 90 minutos antes de empezar el encierro.

Cómo ver online el encierro de San Fermín

En el caso de llegar tarde o no estar precisamente en Pamplona siempre puedes ver en directo los encierros online a través de la página web de laSexta. De esta forma, podrás seguir el acto principal de las fiestas, que consiste en correr delante de seis toros bravos guiados por pastores y cabestros. Los animales son trasladados desde el corral de Santo Domingo hasta la Plaza de Toros, a través de un recorrido vallado, que transcurre por las calles del Casco Antiguo de la ciudad. La carrera suele durar unos dos minutos y está llena de momentos tensos, pues siempre cabe la posibilidad de que algún corredor sufra algún percance.

Ganderías San Fermín 2023