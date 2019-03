Entre el dolor y las lágrimas en Monterrubio de la Serena, varios milagros

Venían contentos. Porque de Herrera del Duque traían dos partidos en la mochila: una victoria y un empate con sabor a gloria porque consiguieron remontar un 5-0. "Estaban ya en la final de Extremadura. Lo venían celebrando y mira...". Según sus compañeros, vivían para el fútbol.

"Vivían para el fútbol y han muerto haciendo lo que ellos querían", cuenta uno de los amigos de la localidad pacense. "Les gustaba el deporte, estar con los amigos. La calle ahora sin jugar al fútbol en ellas no va a ser lo mismo", dice otro amigo.

Entre el dolor, varios milagros. El del hijo de Manoli, la secretaria del club, tenía lumbago. El del hijo de Manoli Calero, secretaria del Monterrubio de la Serena: "Estaba enfermo y se quedó en casa. Cuando nos llamaron fue cuando nos enteramos".

El de los chicos que les iban a acompañar y al final no fueron. "Nosotros entrenábamos aquí todos los días y al partido no fuimos. Nos dijeron que fuésemos a animarles pero teníamos que hacer otras cosas y no pudimos".

Los equipos de Herrera del Duque, los últimos rivales de Juan Pedro, Ismael, Bernardo, Javier y José Manuel, asistirán al funeral por sus compañeros. Este fin de semana nadie jugará al fútbol en Extremadura. La Federación Extremeña de fútbol ha suspendido todos los partidos previstos en señal de duelo.