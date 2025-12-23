Detenidos diez menores por agredir a víctimas a las que citaban a través de aplicaciones

Los detalles Se ha podido constatar que los detenidos participaron en un total de nueve agresiones, tres de las cuales no fueron denunciadas porque las víctimas temían represalias, y además se sospecha que podrían haber cometido al menos otros tres asaltos más.

Los Mossos d'Esquadra han detenido a diez menores y un joven de 18 años por concertar citas a través de aplicaciones para agredir, amenazar, extorsionar y robar a las víctimas en lugares aislados. La policía catalana ha identificado su participación en nueve agresiones, de las cuales tres no fueron denunciadas por temor a represalias, y sospecha de al menos tres asaltos adicionales. La investigación comenzó en marzo tras denuncias en Santa Coloma de Gramenet y vinculó los hechos con incidentes previos en Badalona. Los detenidos, considerados un grupo criminal, enfrentan cargos por lesiones, robo, extorsión y estafa, y se les aplica la agravante de odio y discriminación.

Los Mossos d'Esquadra han detenido a diez menores y a un joven de 18 años acusados de concertar citas a través de aplicaciones para quedar con las víctimas de noche y en lugares aislados, donde acudían en grupo y las agredían, las amenazaban, las extorsionaban y les robaban el móvil y tarjetas de crédito.

Según ha informado este martes la policía catalana en un comunicado, por el momento se ha podido constatar que los detenidos participaron en un total de nueve agresiones, tres de las cuales no fueron denunciadas porque las víctimas temían represalias, y además se sospecha que podrían haber cometido al menos otros tres asaltos más. Los Mossos aplican a los detenidos la agravante de odio y discriminación, debido a la selección de las víctimas, de las que no dan detalles para preservar su intimidad, así como por las circunstancias en las que se producían las agresiones.

La investigación policial se inició en marzo pasado, a raíz de dos denuncias por hechos parecidos cometidos en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), y ha finalizado con las detenciones de los sospechosos, a los que atribuyen los delitos de lesiones, robo con violencia e intimidación, amenazas, coacciones, extorsión y estafa, cometidos mediante el uso de redes sociales y aplicaciones de contactos.

A raíz de las dos primeras denuncias, los Mossos comprobaron que las víctimas habían concertado citas a través de una aplicación de contactos, lo que les permitió vincular estos hechos con otros cometidos anteriormente en Badalona (Barcelona).

Los Mossos, con la autorización de la Fiscalía de Menores, han llevado a cabo labores de seguimiento en su investigación, lo que ha permitido constatar que los detenidos actuaban como un grupo criminal, siguiendo un mismo método. En concreto, captaban a las víctimas mediante aplicaciones de contactos y concertaban una cita de noche y en un espacio aislado, donde aparecían en grupo y las agredían o intimidaban.

En su investigación, los Mossos detectaron que el grupo evidenció una escalada de la violencia progresiva. De esta forma, le robaban el móvil y las tarjetas de crédito a las víctimas, a las que extorsionaban para lograr las claves de acceso y números secretos, para posteriormente hacer un uso fraudulento del teléfono, que acababan vendiendo.

En el marco de esta investigación, en mayo pasado ya se detuvo a tres presuntos miembros del grupo, mientras que en la fase final del proceso han arrestado a once, entre ellos los presuntos autores materiales de las agresiones y menores que utilizaban las tarjetas bancarias robadas en establecimientos comerciales y que vendían el material sustraído.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.