Horror en Reino Unido por un nuevo caso Pelicot: un marido, acusado de drogar y violar a su esposa durante 13 años junto a cinco hombres

Los detalles En público era un edil del Partido Conservador en Swindon y en privado un monstruo que habría drogado, violado y ofrecido su esposa a otros hombres para que hicieran lo mismo durante 13 años. Su ahora exmujer, Joanna Young, ha renunciado al anonimato para que la vergüenza recaiga sobre su exmarido y los violadores.

Philip Young, exconcejal conservador británico, enfrenta 56 cargos por delitos sexuales contra su exmujer, Joanna Young, en el Reino Unido. Acusado de violación, administración de sustancias para someter a su esposa, voyeurismo y posesión de imágenes indecentes de menores, Young permanece detenido tras comparecer ante la Corte de Magistrados de Swindon. Los delitos ocurrieron entre 2010 y 2023. Otros cinco hombres están implicados y comparecerán en una vista judicial separada. Joanna Young, de 48 años, ha decidido renunciar a su anonimato para que la vergüenza cambie de bando, recordando el caso de Gisèle Pelicot en Francia.

Parecían un matrimonio feliz, pero él, de puertas para dentro era un monstruo. Durante 13 años estuvo sedando a su mujer para abusar de ella y para ofrecerla, como trofeo a otros hombres, para que abusaran también de ella. Un caso que ha sucedido en Reino Unido pero que recuerda al de Pellicot, en Francia. Los seis hombres han comparecido hoy ante el juez.

El exconcejal conservador británico Philip Young, acusado de 56 delitos sexuales contra su exmujer, Joanna Young, entre ellos de violación, permanece detenido tras comparecer ante la Corte de Magistrados de Swindon, en el suroeste de Inglaterra.

Young, de 49 años, fue imputado por cargos que se habrían cometido entre 2010 y 2023, entre ellos múltiples violaciones, administración de sustancias para someter a su entonces esposa, 'voyeurismo' y posesión de imágenes indecentes de menores, según la Policía.

El tribunal dispuso que Young, edil del Partido Conservador en Swindon entre 2027 y 2010, vuelva a comparecer ante el mismo tribunal el 23 de enero de 2026.

Young permanece detenido, a diferencia de los otros hombres implicados, que están en libertad provisional. Son cinco acusados de diversos delitos sexuales contra la exmujer de Young, aunque estos comparecerán en otra vista judicial separada.

Se trata de Norman Macksoni, de 47 años, imputado de un cargo de violación y posesión de imágenes extremas; Dean Hamilton, igualmente de 47 años y sin domicilio fijo, acusado de violación, agresión sexual por penetración y dos cargos de tocamientos sexuales, y Conner Sanderson Doyle, de 31 años, imputado de agresión sexual por penetración y tocamientos sexuales. También Richard Wilkins, de 61 años, imputado de un cargo de violación y tocamientos sexuales; y Mohammed Hassan, de 37 años, imputado de tocamientos sexuales.

Un caso que inevitablemente recuerda a otro que conmocionó al mundo entero: el de Gisèle Pelicot. No solo por la violencia extrema y prolongada, sino también por la decisión de la víctima de dar la cara. Joanne Young, de 48 años, ha renunciado a su derecho al anonimato, lo que significa que la prensa puede informar sobre su identidad y otros detalles personales.

"Ella quiere que esto se sepa y que la vergüenza cambie de bando", contaba en su momento el abogado de Gisele Pelicot. Exactamente el mismo mensaje que hoy lanza Joanne: no será ella quien cargue con la vergüenza.

Gisèle se convirtió en un símbolo de resistencia. Y ahora, otro nombre se suma a esa lucha. Mujeres que rompen el silencio para que la culpa, por fin, deje de recaer sobre ellas.

