Buscan a un menor de 16 años desaparecido durante una excursión con motos de agua en Roses

Los detalles El desaparecido formaba parte de un grupo que había contratado una excursión guiada, pero regresaron a puerto antes de tiempo con previsión de encontrarse allí con el resto de compañeros.

Un dispositivo de emergencia busca a un joven de 16 años desaparecido en Roses (Girona) durante una excursión en motos de agua. El menor formaba parte de un grupo que contrató una excursión guiada, pero no regresó al puerto con sus compañeros. La empresa alertó de su desaparición, activando al Centro de Salvamento Marítimo y Capitanía Marítima. Tras tres días de búsqueda sin éxito, los Bomberos de la Generalitat se han retirado, dejando la investigación a la Guardia Civil, que lidera el operativo con apoyo de los Mossos en el mar. La búsqueda continúa sin nuevos indicios.

Un dispositivo de emergencia mantiene la búsqueda de un menor de 16 años desaparecido este miércoles durante una excursión con motos de agua en Roses (Girona).

Los hechos ocurrieron este miércoles. El desaparecido formaba parte de un grupo que había contratado una excursión guiada, pero regresaron a puerto antes de tiempo con previsión de encontrarse allí con el resto de compañeros.

Al ver que no regresaba, los responsables de la empresa donde el joven había contratado la salida alertaron de la situación. Al darse la alerta, el Centro de Salvamento Marítimo en Barcelona y Capitanía Marítima de Palamós se pusieron al frente de un dispositivo que sigue activo.

Ahora bien, tras tres días de búsqueda, los Bomberos de la Generalitat se han retirado de la misma después de peinar la zona con un helicóptero sin éxito. Fuentes de los Bomberos de la Generalitat han informado a la Agencia Efe de que el helicóptero del cuerpo ha sobrevolado las aguas próximas a Pals y al sur de Begur (Girona) por si localizaba alguna pista para retomar la búsqueda.

Sin embargo, tras una hora de ruta, que ha transcurrido más o menos desde las 12:45 a las 13:45 horas, la operativa se ha dado por finalizada a falta de nuevos indicios, con lo que lo han dejado todo en manos de los cuerpos policiales, han informado estas fuentes.

La Guardia Civil es quien lidera el operativo, tanto desde el mar como con agentes en tierra, con la colaboración de los Mossos, que participan en el dispositivo de este sábado desde el mar, con una embarcación.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido