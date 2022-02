Andalucía es una de las regiones que más turistas recibe al año. Aunque el principal motivo de los viajes que se producen a esta comunidad es por vacaciones, también hay quienes acuden para visitar a familiares, por trabajo u otras obligaciones.

No obstante, es raro que quien acuda a esta comunidad no se enamore de algunos de sus lugares más emblemáticos o lugares secretos que no son tan conocidos por la ciudadanía. Es una tierra de monumentos, de buen clima, de rica gastronomía y de playas tanto mediterráneas como atlánticas.

Con motivo de la celebración del Día de Andalucía, te proponemos hacer un viaje por toda la geografía andaluza para que descubras rincones mágicos.

Huelva

Parque Nacional de Doñana

Es Patrimonio Mundial de la UNESCO y desde 1969 es uno de los espacios más protegidos del territorio andaluz ya que contiene la mayor reserva ecológica de Europa, tal y como indican en la web de Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía.

Cuenta con 54.251 hectáreas y está situado entre las provincias de Huelva y Sevilla. Conviven especies únicas, que actualmente se encuentran en peligro de extinción, como el lince ibérico o el águila imperial. Además, gracias a las marismas, aves de todo el mundo, tanto europeas como africanas, ocupan este lugar para invernar y criar.

Se asienta sobre la depresión del río Guadalquivir. Sus tierras llanas y la ausencia de relieves es uno de los rasgos más distintivos de este territorio. En este sentido, destacan ecosistemas como los bosques de pino y matorrales mediterráneos que crecen en un suelo prácticamente arenoso, según exponen en la web Doñana Reservas.

Muelle de las Carabelas

Está situado en Palos de la Frontera (Huelva) y es uno de los principales sitios turísticos ya que ahí se encuentran las reproducciones de La Pinta, La Niña, y La Santa María, según se recoge en la web Huelva Turística.

Estas tres carabelas son las réplicas de las naves que Cristóbal Colón utilizó en 1942 para emprender su viaje al Nuevo Mundo. Se puede subir a bordo y conocer su interior, bajar a sus bodegas o adentrarse en el camarote de Cristóbal Colón. Además, el muelle cuenta con otros espacios como una sala de audiovisuales para conocer a fondo la historia de la llegada de los europeos al continente americano, una sala con instrumentos de navegación y la Isla del Encuentro, que recrea la cultura indígena.

Cádiz

El Puerto de Santa María

Si lo que buscas es ambiente, El Puerto de Santa María es el sitio idóneo. Se ubica cerca de la capital gaditana, en concreto, en la Bahía de Cádiz y cuenta con más de 16 kilómetros de playas de arena fina y dorada. El cielo azul, su rica gastronomía y sus famosos vinos suelen acompañar a la vista de cualquier turista.

No obstante, esta tierra gaditana también tiene un gran patrimonio histórico debido al paso de distintas civilizaciones. Por ejemplo, caminando por el centro del Puerto verás el Castillo de San Marcos, una fortaleza del siglo XIII que mandó construir Alfonso X el Sabio sobre una antigua mezquita, o la curiosa Calle Palacios, repleta de elegantes casas señoriales.

Un dato curioso es que El Puerto es conocido como "la Ciudad de los Cien Palacios" debido a la intensa actividad comercial que tenía la localidad antiguamente. Uno de los más llamativos es el Palacio de Araníbar, que conserva su origen mudéjar con una fachada principal labrada en piedra y un patio interior con figuras geométricas.

Por otro lado, también destacan las emblemáticas Bodegas Osborne. Una marca con casi 250 años de experiencia que ha alcanzado una gran fama y reconocimiento internacional. El patio interior de la bodega posee más de 600 botas en sus instalaciones y allí es donde se realizan las visitas guiadas para explicar el proceso de elaboración, crianza y envejecimiento de los Vinos de Jerez, entre otros aspectos.

Olvera

Olvera pertenece a la ruta de los pueblos blancos. Contiene raíces árabes y ha sido declarado conjunto histórico-artístico. El barrio de la Villa, el casco antiguo de la ciudad, contiene lienzos de muralla que abre paso a la iglesia Arciprestal de Ntra. Sra. de la Encarnación que se encuentra al lado del Castillo de Olvera. La parroquia fue fundada en el siglo XVIII por los duques de Osuna y a día de hoy conserva una fachada de estilo neoclásico, con volúmenes y tres pisos de altura que dan acceso a las torres o campanarios.

Por otro lado, el Castillo de Olvera fue construido a finales del siglo XII y formó parte del sistema defensivo del reino nazarí de Granada. Aún conserva muros, torreones y la torre del Homenaje, según se expone en la web de la guía de Cádiz. Los elementos más interesantes de esta construcción son la roca sobre la que se asienta el castillo y las increíbles vistas que pueden disfrutarse desde su mirador.

Además, es necesario destacar que en Olvera también se encuentra la Reserva Natural Peñón de Zaframagón, un espacio que acoge la colonia de buitres leonados más grande de Andalucía y de las más numerosas de Europa. También habitan en la zona búhos reales, cárabos, águilas perdiceras, zorros, jinetas y tejones, entre otros, según exponen en la web de Turismo en Olvera.

Sevilla capital

Plaza de España

Está situada en el extremo noreste del parque de María Luisa y fue construida por el arquitecto Aníbal González entre 1914 y 1929 con motivo de la Exposición Iberoamericana de 1929, según describen en la web de Turismo Sevilla. Un dato curioso es que a lo largo de esta plaza se encuentra representada España, ya que cuenta con 48 bancos con murales cerámicos que reflejan el monumento característico de cada provincia. Lo cierto es que tendría que tener 50, pero cuando se construyó, Canarias solo tenía una capital.

Es uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad por donde pasan miles de turistas al día y además ha sido escenario cinematográfico para varias películas como Lawrence de Arabia y El viento y el león; Star Wars: el ataque de los clones y El dictador.

Parque de María Luisa

El Parque de María Luisa es el principal pulmón verde de Sevilla. Se encuentra repleto de árboles, arbustos, plantas de todo tipo e incluso aves como cisnes, patos, pavos reales y pájaros.

Es el plan perfecto para quienes quieren caminar por sus 34 hectáreas, respirar el aire fresco que desprende el manto verde y poder evadirse del ruido intenso que se genera en las calles más transitadas de la capital andaluza. Además, está repleto de rincones mágicos en los que resulta un placer perderse: lagos con patos bajo pequeños puentes, estanques, jardines, glorietas con estatuas de personajes simbólicos y avenidas decoradas con monumentos.

Un dato curioso es que antiguamente estos jardines no pertenecían a Sevilla, sino que eran propiedad privada del Palacio de San Telmo. No obstante, en 1983 fueron donados por la infanta María Luisa Fernanda de Borbón (duquesa de Montpensier) a la ciudad.

Granada capital

Alhambra

La Alhambra, el símbolo de Granada, es uno de los palacios más atractivos de la época musulmana y la fortaleza más admirada de toda España. Está situada sobre una colina y su arquitectura nazarí tanto interior como exterior deja sin palabras a cualquiera que la visite. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1984 y su nombre procede del color de sus muros (Al-Hamra, en árabe), que fueron fabricados con la propia arcilla del terreno, según explica en la web de Turismo Granada.

Uno de sus elementos llamativos son sus paredes coloreadas y sus techos compuestos de motivos vegetales y geométricos. Dentro de las partes de la Alhambra destacan tres partes principales: los Palacios Nazaríes, el Generalife y la Alcazaba.

Los Palacios Nazaríes incluyen el Mexuar, que tiene una sala principal llena de azulejos originales; el Palacio de Comares, construido en torno a un patio y que solía ser el lugar de celebraciones, y el Palacio de los Leones, compuesto por un patio central rodeado de galerías de columnas y una fuente con 12 leones de mármol.

Paseo de los Tristes

Está situado a los pies de la Alhambra y es un lugar perfecto para caminar hasta llegar a miradores tan conocidos como el de San Miguel o el de San Nicolás, en el barrio del Albaicín. Se trata de una calle empedrada paralela al río Darro que te permite contemplar puentes, construcciones de diferentes siglos y visitar alguno de los monumentos que se ubican a lo largo del recorrido.

Uno de los más conocidos es la Casa Chirimías, construida a base de ladrillos y de forma cuadrada, donde antiguamente los músicos tocaban este instrumento de viento desde sus ventanales amenizando los festejos.

Las vistas y el aire que se respira al caminar por el Paseo de los Tristes es único. La mezcla de diferentes culturas atrapa a cualquier persona que aún no haya visitado este lugar y que suele ser el refugio en verano para quienes quieren respirar aire fresco y evadirse del sofocante calor de la capital. Por lo tanto, la estampa más típica en esa época del año es encontrar a gente sentada al lado del río Darro disfrutando de la naturaleza o pasando un rato entre amigos.

Un dato curioso es que su nombre se debe a los cortejos fúnebres que pasaban por aquí antes de subir al cementerio. Aunque también es conocido como el Paseo del Padre Manjón en honor al religioso que fundó una escuela para niños pobres en el Sacromonte.

Almería

Arrecife de las Sirenas, Cabo de Gata

El arrecife de las Sirenas es un conjunto de formaciones rocosas que emergen del mar Mediterráneo de manera vertical. Las formaciones del arrecife son antiguas chimeneas volcánicas que tienen un color oscuro debido al material volcado por ellas mismas, según explican en la web Parque Natural Cabo de Gata.

El arrecife de las Sirenas se encuentra englobado dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y cuenta con paisajes tan variados como salinas, conos volcánicos, acantilados, playas o zonas desérticas. Aunque el origen de su nombre no está totalmente claro, la mayoría de las teorías coinciden en que los navegantes confundían la presencia de focas monje, que solían habitar el arrecife, con sirenas.

Oasys MiniHollywood

Está situado en Tabernas, el único desierto de Europa. Es un parque temático que ha alcanzado una gran fama debido a que en él se han rodado numerosas películas ambientadas en el Oeste de Estados Unidos. Cuenta con espectáculos en vivo donde actúan personajes que recrean escenas de acción, una reserva zoológica con más de 800 animales, zona de piscinas y restaurantes, según exponen en la web de Minihollywood.

Málaga

Frigiliana

Este pueblo está situado en la zona más oriental de la comarca de la Axarquía, a trescientos metros sobre el nivel del mar. Su casco histórico, que aún conserva la esencia morisca, está formado por calles empinadas, pasadizos y pequeñas casas que se sitúan unas sobre otras. Aunque ha conseguido varios reconocimientos, destaca entre los más importantes el 1º Primer Premio Nacional de Embellecimiento de los Pueblos de España en 1982, según indican en la web oficial de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Frigiliana.

Ronda

Es una de las ciudades más antiguas de España y sus orígenes se remontan al Paleolítico. Divide su casco urbano a ambos lados del Tajo del Ronda, donde hay un desfiladero que tiene más de 150 metros de profundidad. Celtas, fenicios, romanos y árabes habitaron estas tierras, que fueron finalmente reconquistadas por los Reyes Católicos en 1485, según se describe en el portal oficial de Turismo de España.

Un buen punto de partida para comenzar la ruta sería desde la Plaza de Toros, una de las más antigua de España ya que fue construida a finales del siglo XVII. Junto a esta se encuentra la Alameda del Tajo, un paseo formado por ejemplares de árboles de más de 200 años donde se pueden ver magníficas vistas de los alrededores y la Serranía.

Una vez que llegues al caso antiguo no puedes dejar sin visitar los espectaculares jardines del Palacio de Mondragón, que fue la residencia de los reyes andalusíes de la Taifa de Ronda, y la Iglesia Santa María la Mayor, en la que destacan elementos renacentistas y barrocos.

Por otro lado, Ronda cuenta con tres puentes que atraviesan su famoso barranco: el Puente Árabe construido en el siglo XIV; el Puente Viejo que tiene un único arco de aproximadamente 10 metros de diámetro; y el Puente Nuevo, el más representativo ya que comunica la ciudad nueva con la antigua.

Jaén

Úbeda

Es una ciudad con aires renacentistas que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, junto a Baeza, en 2003. Aunque está marcada por esa etapa histórica, hay algunos rincones que conservan la huella de su pasado barroco, musulmán, romano y visigodo.

La Plaza Vázquez de Molina es el reflejo de la riqueza arquitectónica que presenta esta ciudad. Por lo tanto, en ella se encuentran construcciones emblemáticas como el Palacio del Deán Ortega, la Sacra Capilla del Salvador o la Basílica de Santa María de los Reales Alcázares.

Por otro lado, el Museo Arqueológico de Úbeda también es un lugar interesante para visitar. A través del patio central se accede a cuatro galerías donde se encuentran desde restos prehistóricos hasta piezas tanto medievales como mudéjares.

Caminar por los callejones de Úbeda significa viajar al pasado. Se produce un cóctel de cultura e historia donde predominan muros empedrados y plazas repletas de historia. A través de ellas se puede llegar al Hospital de Santiago, un espacio destinado en la antigüedad a cuidar enfermos que aún conserva zonas como un patio central, las escaleras a la segunda planta y una capilla con retablos de madera.

El Castillo de Baños de la Encina

El pueblo de los Baños de la Encina, situado al norte de la provincia, tiene el castillo mejor preservado de la época almohade y uno de los castillos musulmanes mejor conservados de toda España, según indican en la web La Encina Turismo. También es conocido como Castillo de Burgalimar o Bury al-Hammam y contiene 14 torres rectangulares y una de forma pentagonal.

El castillo fue construido a base de una mezcla de arcilla, arena, cal y piedras, por lo que a día de hoy aún se dejan contemplar a simple vista estos materiales. Se divide el espacio interior en dos partes: el patio de armas y la Torre del Homenaje. Desde aquí es el sitio perfecto para ver la la Iglesia de San Mateo en primer plano y las casas blancas de Baños de la Encina.

En concreto, la visita de este castillo dura alrededor de 45 minutos y en ella podrás ver los restos de todas estas civilizaciones, zonas de caballerizas, pozos o aljibes árabes.

Córdoba

Mezquita de Córdoba

Es Patrimonio de la Humanidad desde 1984 y es el monumento más importante de todo el Occidente islámico, según indican en la web Turismo de Córdoba. La gran Mezquita cuenta con 19 puertas y cada una de ellas tiene una posición estratégica ya que a través de ellas se pueden acceder a lugares concretos.

Por ejemplo, destacan la Puerta de los Deanes, que es de las más antiguas y desde donde accedían los Deanes cuando iban a tomar nuevos cargos o la Puerta del Postigo del Elche, para acceder al Patio de los Naranjos.

Ha sufrido numerosas transformaciones a lo largo del tiempo, pero siempre ha cumplido con su función religiosa. De hecho, desde la Reconquista de Córdoba por Fernando III de Castilla en 1236 se ha venido utilizando como Catedral cristiana. Uno de sus elementos más característicos es la planta de cruz latina las bóvedas góticas, cúpula renacentista y el retablo mayor realizado en mármol, según explican en la web de Turismo Córdoba.

En la actualidad, cuenta con dos zonas diferenciadas: el patio o sahn porticado y la sala de oración o haram. El Patio de los Naranjos es lo primero que vas a ver al entrar en el recinto amurallado: en la época musulmana se utilizaba para celebrar juicios o impartir enseñanzas. A lo largo de los años, la vegetación que había en este lugar ha ido cambiando y se fueron incluyendo cipreses y olivos.

Por otro lado, la zona interior está dividida en varios espacios que a su vez corresponden a las diferentes ampliaciones que fueron llevando a cabo con el paso de los años. En este sentido, los arcos de herradura de la Mezquita de Córdoba son una de las estructuras artísticas que más identifican a este monumento. Están apoyados por columnas y se distribuyen por todo el edificio combinando dos materiales en la parte superior del arco: piedra blanca y ladrillo rojizo.

El puente romano

El puente que se levantó en el siglo I a. C. ha sufrido varias remodelaciones a lo largo de la historia, sin embargo, sigue manteniendo la misma esencia del pasado. Tiene 16 arcos, cuatro apuntados y el resto de medio punto, y una estatua en el centro del Arcángel San Rafael, obra del escultor Bernabé del Río.

Atraviesa el río Guadalquivir y une el barrio del Campo de la Verdad con el barrio de la Catedral. Tiene una longitud de 331 metros y caminar a través de él significa escuchar de fondo el agua que discurre por el río y contemplar dos grandes construcciones situadas a cada extremo del puente, como la torre defensiva de la Calahorra y la Puerta del Puente.

Es una de las imágenes más características de Córdoba ya que al caer la noche se convierte en una zona perfecta para dar un paseo y disfrutar de la iluminación del casco histórico. Además, ha sido elegido escenario de algunas escenas para la serie Juegos de Tronos.