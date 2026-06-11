Detienen en Valencia a uno de los fugitivos más buscados de Europa acusado de defraudar dos millones de euros

Los detalles En el operativo, que tiene su origen en el evento Trankathon 2026, han participado cerca de un centenar de investigadores y especialistas en Inteligencia de 31 países, al igual que expertos del sector privado.

La Policía Nacional ha arrestado en Valencia a uno de los fugitivos más buscados de la República Checa, acusado de un fraude de dos millones de euros. La detención fue posible gracias al intercambio de información en el evento Trakathon 2026, liderado por Europol. El fugitivo estaba implicado en una operación fraudulenta relacionada con un cargamento de combustible de Venezuela. La operación fue organizada por la Red Europea de Equipos Activos de Búsqueda de Fugitivos y Europol, con la participación de investigadores de 31 países. Durante el evento, se revisaron 57 casos y se obtuvieron nuevas pistas en 56 de ellos.

La Policía Nacional ha detenido en Valencia a uno de los fugitivos más buscados de la República Checa, reclamado por un delito de fraude grave con el que habría defraudado dos millones de euros. Todo, gracias al intercambio de información operativa en el marco del evento Trakathon 2026, liderado por Europol y celebrado el 3 y el 5 de junio en La Haya.

El detenido estaría presuntamente implicado en una operación fraudulenta relacionada con un cargamento de combustible con origen en Venezuela que nunca llegó a materializarse.

Pero ya está arrestado. Lo está gracias al intercambio de información y a la coordinación internacional. A los resultados obtenidos en una operación de gran intensidad organizada por la Red Europea de Equipos Activos de Búsqueda de Fugitivos, el ENFAST, y la Europol, en la que participaron cerca de un centenar de investigadores y especialistas en Inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) de 31 países, al igual que personal experto del sector privado.

Durante dos jornadas en La Haya, equipos multidisciplinares analizaron casos reales de prófugos reclamados por delitos graves para generar nuevas líneas de investigación y obtener pistas sobre su posible paradero.

En esta edición en concreto se han revisado 57 casos de fugitivos de alto nivel, consiguiendo nuevas líneas de investigación en 56 de ellos y datos sobre posibles localizaciones de 26.

Los investigadores expertos en OSINT analizaron las huellas digitales de los fugitivos, mientras que los equipos FAST de toda Europa estaban preparados para actuar ante cualquier información relevante.

Gracias a todo esto, la Policía Nacional y España han logrado la primera detención derivada del Trackathon 2026, en un ejemplo de eficacia de la cooperación policial internacional y del intercambio de información entre cuerpos de seguridad europeos.

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